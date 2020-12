Dev revela que Demon’s Souls estava cheio de patos de borracha

Quando pensamos nos inúmeros jogos da From Software, lembramos da dificuldade, dos chefes imperdoáveis e dos inimigos de aparência assustadora que encontramos no caminho. Só que aparentemente os desenvolvedores de Demon’s Souls têm memórias mais fofinhas do game.

O funcionário Collin Harris da Bluepoint Games, empresa encarregada deste remake, revelou um fato um tanto inusitado: havia modelos de patinhos de borracha no jogo todo. Não foi algo para deixar o game mais simpático, mas sim para testar vários efeitos visuais e sonoros.

Harris admitiu que originalmente encontrou o pato em uma pasta de modelos aleatórios que seu amigo Alex tinha criado ao estagiar na empresa. Logo, ele percebeu que o formato e tamanho eram perfeitos para os testes que precisariam realizar.

during demon’s souls’ development, we used a rubber duck to test various tech / fx with. obviously, things quickly got out of hand. #demonssouls #gameart #gamedev pic.twitter.com/4Kg4JDtr80 — Collin Harris ?? ? (@hollincarris) December 2, 2020

Desta forma, eles passaram a servir como um auxílio para tudo o que precisava ser feito. O melhor é que não eram apenas patos pequenos, já que havia alguns gigantes pelos cenários, como podemos ver no vídeo compartilhado por Harris em seu Twitter.

É claro que conforme foram chegando mais perto do lançamento no PS5, os patinhos tiveram que ser deletados do jogo. Afinal, seria estranho (embora maravilhoso) para um jogador encontrar um pato amarelo de borracha em um mundo tão desprovido de vida como Demon’s Souls.

Ainda assim, Harris admite que houve uma certa preocupação de que a popularidade dos patos entre os membros da equipe de desenvolvimento causasse um easter egg escondido por parte de um deles.

A boa notícia é que cada membro da Bluepoint Games ganhou uma versão impressa em 3D do patinho amarelo de presente. Cortesia do próprio Collin Harris quando o jogo ficou pronto.

E você, acha que um patinho fofo seria um easter egg divertido de encontrar entre uma morte e outra em Demon’s Souls?