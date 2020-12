Neste domingo (13), o Flamengo goleou o Santos, por 4 a 1, no Maracanã, e permanece na terceira posição na competição. Um dos atletas que Ceni colocou em campo no segundo tempo foi o atacante Vitinho, constantemente alvo da torcida Rubro-Negra.

Em entrevista coletiva após a vitória, o treinador exaltou o atacante e afirmou que a torcida do Flamengo deve abraçá-lo.

“O Vitinho é um jogador que eu gosto bastante, de intensidade, é ambidestro. Sei que sempre tem as reclamações, mas é um jogador que deveria ser mais abraçado pelo torcedor porque ele tem capacidade de jogar no Flamengo”.

O treinador também elogiou a parte física do Flamengo. Ceni ressaltou a possibilidade de colocar o time mais ofensivo possível, mas lamentou o gol tomado.

“Na parte física, a gente evoluiu bastante, tivemos mais volume, mais pressão. Não gostaríamos de ter tomado um gol. Tentamos colocar o time mais ofensivo possível. Acho que pela primeira vez que Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel e Everton Ribeiro jogaram juntos”, finalizou.

Com a vitória, o Rubro-Negrou chegou aos 45 pontos e segue na terceira colocação na tabela de classificação no Brasileirão. O clube está a cinco pontos do líder São Paulo.

Agora, Rogério Ceni terá uma semana livre para recuperar os atletas e trabalhar. O Flamengo volta a campo no próximo domingo (20), contra o Bahia, no Maracanã, às 18h15.