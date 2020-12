Devotion: game de terror para PC é anunciado e depois banido na GOG

Devotion, elogiado game taiwanês de terror para PC, continua causando muita polêmica. O jogo, que foi lançado em 2018, traz uma sátira do presidente chinês, Xi Jinping, retratando-o como o personagem Ursinho Pooh. Devido ao insulto, o título foi removido da Steam chinesa e, um dia depois, da loja global. Agora foi a vez da GOG.com anunciar o título, mas acabou cancelando-o horas depois.

Através de suas redes sociais, a GOG.com anunciou que, devido as diversas mensagens recebidas dos jogadores, decidiu não listar Devotion em seu catálogo. Maiores detalhes sobre o motivo não foram revelados. Curiosamente, o mesmo tweet contém centenas de respostas, em sua maioria criticando a posição da loja em remover o jogo.

O polêmico easter egg de Devotion que causou seu banimentoFonte: The Guardian

A tão polêmica cena se refere a um carimbo vermelho que compara o líder chinês com o carismático ursinho da Disney. Assim que o easter egg foi descoberto, surgiram centena de memes debochando do presidente da China, o que causou a revolta e banimento do jogo das lojas virtuais, e das buscas em sites de pesquisa do país.

Devotion seria lançando para PC na GOG.com, por 16 dólares, na próxima sexta-feira (18).

Earlier today, it was announced that the game Devotion is coming to GOG. After receiving many messages from gamers, we have decided not to list the game in our store.

