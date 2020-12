Dexametasona e outros medicamentos que podem mudar os rumos da Covid-19

Com mais de 80 milhões de casos confirmados, pesquisadores procuram outros meios contra o Covid-19, como a Dexametasona. Sendo assim, uma opção promissora e que pode modificar os rumos da pandemia.

Conheça aqui quais as medicações que estão sendo usadas no tratamento do coronavírus. Também entenda se realmente esses medicamentos são eficazes na luta contra o Covid-19.

Dexametasona na luta contra o Covid-19

Segundo pesquisa, se a Dexametasona tivesse sido usada desde o início da pandemia, muita coisa seria diferente. Certamente pelo fato de que essa medicação poderia ter salvo a vida de cerca de 650 mil de pessoas no mundo todo.

Tanto que, somente no Reino Unido, o uso deste remédio salvou a vida de 12 mil pessoas. Assim, um número positivo, se for considerado o momento crítico que o coronavírus provocou.

Dexametasona e outros remédios importantes

Não só a Dexametasona, mas outros remédios estão na lista dos pesquisadores. Sendo assim, até o começo de fevereiro novos remédios já poderão ser receitados para o combate ao Covid-19.

Enquanto isso, muitas pesquisas estão sendo feitas para comprovar eficácia dessas alternativas. Aliás, a maioria delas no Reino Unido. Assim, são remédios que em breve podem ganhar a aprovação, bem como, incluir-se em campanhas.

Remédios recusados

Apenas quatro remédios passaram por testes precisos. Contudo, não aprovou-se três. Sendo apenas a Dexametasona tendo sua qualidade comprovada. Dessa forma, deve continuar como principal opção.

Para pesquisadores, foi uma conquista a descoberta da Dexametasona contra o Covid-19. Certamente, por ser um medicamento de fácil acesso e barato. Sendo então uma opção mais viável no tratamento contra o coronavírus.

Vitamina C previne contra o coronavírus?

Por ser considerada uma “gripe”, muitos acreditam que ao tomar vitamina C, estará se prevenindo contra o Covid-19. Contudo, essa medicação não pode ser usada como um método de prevenção ao vírus.

De tal forma, ainda não existe um estudo que garanta sua qualidade. Além disso, a resposta de imunidade varia em cada pessoa. Também há alguns pontos como boa higiene, alimentação e a vacinação que são essenciais para garantir a segurança. Por isso, as melhores formas de prevenir o Covid-19 é :

Uso da máscara de proteção;

Distanciamento social;

Sempre cobrir o nariz e a boca ao tossir;

Higienização das mãos e também o uso do álcool em gel.

É importante que todos façam sua parte nesse momento. Afinal, essa é é melhor forma de evitar o aumento dos casos. Enquanto isso aguarda-se o início da campanha no Brasil.