Dez atrizes que foram fisgadas por Esteban em Kubanacan · .

Kubanacan (2003) chegará ao Globoplay nesta segunda-feira (7), e o streaming vai receber Marcos Pasquim em dose quíntupla. Na trama de Carlos Lombardi, o ator interpretou Esteban Maroto, Dark Esteban, Pescador Parrudo, Leon Rivera e Adriano Allende. Porém, maior que o número de personagens vividos pelo galã é o de mulheres que ele fisgou durante a novela.

O herói da trama das sete se envolveu com boa parte do elenco feminino da produção. Algumas atrizes, como Adriana Esteves e Danielle Winits, faziam parte da escalação fixa. Outras, como Vivianne Pasmanter e Gabriela Duarte, fizeram apenas participações especiais, mas não escaparam do bonitão.

Confira dez atrizes cujas personagens se envolveram com Esteban em Kubanacan:

JOÃO MIGUEL JÚNIOR/TV GLOBO

Lola e Esteban tiveram um filho

Adriana Esteves – Lola

Lola (Adriana Esteves) cuidava da casa durante o dia e cantava no cabaré à noite. Era o grande amor da vida do Esteban “original”–que na verdade era Leon. Entre idas e vindas, em um jogo de gato e rato, os dois superaram as adversidades e ficaram juntos no final. O casal teve muitos momentos quentes durante a trama.

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

Esteban se envolveu com Rubi, irmã de Lola

Carolina Ferraz – Rubi

Rubi (Carolina Ferraz) era a irmã de Lola e a faz-tudo da família. Para realizar o sonho de entrar para o exército, ela se disfarçava de homem. A morena teve um breve caso com Esteban e acabou engravidando de um menino, também chamado Leon.

JOÃO MIGUEL JÚNIOR/TV GLOBO

Marisol caiu na rede do pescador

Danielle Winits – Marisol

Marisol (Danielle Winits) vivia em uma colônia de pescadores e era casada com Enrico (Vladimir Brichta), com quem tinha dois filhos. A jovem conheceu Esteban quando ele apareceu desmemoriado na praia e passou a viver na aldeia. Os dois acabaram se casando depois que o marido da moça fugiu da cidade. Mas Marisol deixou Esteban para ficar com Camacho (Humberto Martins).

GIANNE CARVALHO/TV GLOBO

Anabela desestruturou Dark Esteban

Vanessa Lóes – Anabela

Anabela (Vanessa Lóes) foi namorada de Dark Esteban no passado e resolveu reencontrar seu grande amor. O vilão perdeu a pose quando a viu pela primeira vez e, lembrando que tinha sido traído pela moça, foi tomado pela raiva. Mas Anabela não desistiu e foi atrás do amado para falar dos anos em que ficaram separados. Ele não resistiu e acabou cedendo aos encantos da sedutora.

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

Esteban protegeu Veruska de um atentado

Gabriela Duarte – Veruska

Veruska (Gabriela Duarte) era uma famosa artista internacional que foi fazer um show em Kubanacan e acabou salva por Esteban de um atentado. Depois de ser protegida pelo Parrudo, a estrela insistiu para que ele fosse seu segurança particular, e os dois tiveram um caso. A dondoca até pensou em abandonar a carreira para morar com o bonitão.

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

Esteban foi procurar a ex na igreja

Raquel Nunes – Lucia

Lucia (Raquel Nunes) conheceu Esteban com o nome de Rodolfo, e os dois tiveram um romance. O ex-casal se reencontrou no dia do casamento da moça, quando o desmemoriado a procurou para tentar descobrir pistas de seu passado. A noiva chegou a desmaiar na igreja ao dar de cara com o rapaz, pois ainda era apaixonada por ele –mesmo indo para o altar com outro homem.

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

Vanda não queria deixar Esteban escapar

Daniela Escobar – Vanda

Vanda (Daniela Escobar) era mais uma peça do quebra-cabeças que Esteban precisava montar para desvendar os mistérios de seu passado. A atirada o conheceu como Pablo e, segundo ela, o moreno era costureiro e os dois eram amantes. Vanda também não tinha esquecido os encantos do galã descamisado e ainda o queria de volta.

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

Torta de climão entre os casais

Bete Coelho – Cristal

Cristal (Bete Coelho) era mulher de Hector (Otávio Augusto), mas também suspirava por Esteban. Durante a novela, o pescador fingiu ser filho do veterano, mas não enganou a falsa “madrasta”, que fazia de tudo para seduzi-lo e conseguiu até arrancar uns beijinhos do rapaz.

joão miguel júnior/tv globo

Esteban foi atrás da suposta madrasta

Sílvia Pfeifer – Amanda

Esteban procurou Amanda (Sílvia Pfeifer) porque acreditava que ela fosse sua madrasta e pudesse ter informações sobre sua família. A madame contou que ele tinha brigado com o pai no passado porque havia se tornado amante dela. Esteban não se conformou que os dois tivessem um caso, mas acabou se envolvendo com a mulher e deixou Lola enciumada.

rEPRODUÇÃO/TV GLOBO

Lorena fez ciúme na mulher do bonitão

Vivianne Pasmanter – Lorena

Lorena (Vivianne Pasmanter) era uma advogada fogosa que se envolveu com Esteban e foi usada pelo pescador para fazer ciúme em Lola e mantê-la afastada. A loira terminou a novela com o irmão gêmeo do galã, Adriano, que se tornou jogador de futebol.