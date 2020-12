Dia de eleição: confira candidatos a Diretoria e Conselho do São Paulo

Neste sábado, o São Paulo tem eleições dentro de seus domínios, tanto para o novo presidente da Diretoria, quanto para presidente do Conselho Deliberativo do clube. Atual líder do Campeonato Brasileiro e disputando uma vaga na final da Copa do Brasil, o Tricolor espera que os resultados fora dos gramados não ofusquem seu bom momento dentro deles.

Serão 251 conselheiros com direito a voto e a votação acontecerá em sistema drive-thru, entre às 10h30 às 16h, no Estádio do Morumbi. Todas as apurações serão realizadas e divulgadas no mesmo dia – os novos presidentes assumem em 1º de janeiro no lugar de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e o mandato corre até 2023.

Confira a seguir um breve resumo sobre os quatro candidatos, dois para presidente da Diretoria (Julio Casares e Roberto Natel) e dois para presidente do Conselho Deliberativo, esses últimos entrevistados pelo L! na última sexta-feira. Confira aqui e aqui as entrevistas com Olten Ayres de Abreu Júnior e Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa, respectivamente.

CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA DIRETORIA (ordem alfabética)



JULIO CASARES

Chapa: Juntos Pelo SPFC

Vice: Harry Massis Jr.

É advogado, foi superintendente do SBT por 12 anos e atualmente é diretor comercial da Record. Foi diretor de marketing do São Paulo e vice geral.

Propostas: ’11 pilares’ – mentalidade vencedora; governança; responsabilidade financeira; ética e transparência; profissionalização; autonomia administrativa da área social; marketing eficiente; inovação tecnológica; sócio-torcedor; engajamento com a torcida e comunicação direta. Além disso, haverá o provável retorno de Muricy Ramalho como coordenador técnico e a contratação de Rodrigo Caetano como diretor de futebol.

ROBERTO NATEL

Chapa: Resgate Tricolor

Vice: Manuel José Mendes Moreira

É empresário, foi vice de Carlos Miguel Aidar, mas renunciou após denúncias. É vice de Leco, mas afastou-se dele ainda em 2018.

Propostas: valorização do sócio-torcedor; investimento na infraestrutura do CT de Cotia; utilização de TI; adoção de técnicas de gestão; adoção de compliance; elaboração de programa de responsabilidade social; ouvidoria, entre outros. Além disso, Marco Aurélio Cunha assumiria o cargo de diretor de futebol do clube.

CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO (ordem alfabética)

MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVÊA

Grupo: Nova Força

Formado em Direito, o candidato à presidência do Conselho é aliado de Roberto Natel e defende a profissionalização do clube e a transparência na gestão. É filho do ex-presidente Marcelo Portugal Gouvêa (campeão da Copa Libertadores e do Mundial de 2005).

OLTEN AYRES JR.

Grupo: Juntos pelo São Paulo

Formado em Direito, o candidato é aliado de Julio Casares e defende reformas estruturais no estatuto do clube do Morumbi e um diálogo mais aberto com os torcedores do Tricolor.