Diagnóstico do Cenário de Marketing Digital

O diagnóstico do cenário dentro do Marketing Digital

O diagnóstico correto do ambiente estrutural do Marketing Digital faz toda a diferença nas ações. Porém, diagnosticar corretamente um cenário dentro do Marketing Digital requer planejamento e uma visão holística sobre a situação atual.

A análise do panorama atual é fundamental dentro do Marketing Digital, haja vista que a visão macro é que dará a assertividade necessária para as etapas das próximas ações.

ROI, vendas, conversão e funil

Assim sendo, cabe analisar não somente o retorno sobre os investimentos, o ROI, como também as métricas de vendas e conversão.

Uma das formas mais eficientes de diagnosticar o cenário é a análise do funil de vendas, visto que as mensurações que se originam dessa análise corroboram as ações que abrangem a empresa inteira.

Panorama atual e funil de Marketing

Entretanto, o panorama atual precisa servir de direcionamento para a objetividade da empresa, por isso as análises micro e macro devem se complementar.

Posteriormente a analise do funil de vendas, é importante analisar o funil de marketing, haja vista que essa análise dará dados reais sobre o comportamento de compra do cliente em cada etapa da sua jornada de compra.

Benchmarking e desempenho das ações no mercado

Esses dados poderão ser comparados com dados obtidos através de ações benchmarking. Dessa forma poderá entender o desempenho em de cada etapa do funil. Ou seja, poderá analisar a quantidade de visitantes, a conversão em Leads, em oportunidades de negócios, bem como em vendas efetivas.

As análises unificadas poderão trazer um diagnóstico realista sobre qual etapa do funil de marketing precisa de mais atenção, bem como qual deve ser amparada por outras ações, dada a performance eficiente.

Somente em posse de todas essas análises é possível que tornar os planos de marketing assertivos e direcionados.