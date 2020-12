Dicas de como conciliar trabalho e estudo

Para quem trabalha, desenvolver uma boa rotina de estudos pode ser um grande desafio, pois o pouco tempo disponível e o excesso de demandas tornam o dia a dia cansativo. Isso faz com que o vestibulando que está errando para um concurso desanime e perca o foco.

Nesse sentido, quando surge a necessidade de conciliar duas tarefas importantes, é preciso ter muita disciplina e um planejamento eficiente. Essas características funcionam para conseguir dar conta do trabalho e do estudo sem que uma função atrapalhe a outra. Apesar de ser um processo desgastante, é possível se organizar e distribuir as atividades de maneira equilibrada. Veja como!

Como conciliar?

Faça uma boa gestão das tarefas

Em primeiro lugar, é importante ter uma boa gestão das suas tarefas. Isso significa comandar sua rotina e estabelecer horários e prazos para cumprir as demandas. Quando se tem patrão fazer isso nem sempre é possível. Mas o estudante pode analisar seu dia a dia e definir prioridades.

Tenha um cronograma

Organização é requisito para ser uma pessoa multitarefas. Portanto, elabore um cronograma registrando o que precisa fazer e o tempo que tem disponível. Além disso, se possível, faça uma lista ou um calendário para acompanhar seu progresso ao longo das semanas. Isso ajuda a identificar pontos para ajuste na programação.

Aproveite todas as oportunidades

Quando se tem pouco tempo, aproveitar qualquer horário livre é a chave para o sucesso. Por isso, aplique bem seus horários vagos. Aproveite a oportunidade para ler um livro, adiantar uma atividade ou assistir uma vídeo aula.

Seja flexível

Por fim, lembre-se de não estabelecer uma rotina rígida e esteja preparado para imprevistos. Sempre que algo sair do planejado será necessário se adaptar e seguir em frente com o cronograma. Se notar que precisa de mais tempo para descansar ou para fazer outra atividade, reveja as prioridades e crie um novo cronograma mais flexível.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia O que fazer se “der um branco” na prova? Veja 3 dicas.