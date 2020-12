Dicas de como evitar a procrastinação nos estudos

O cérebro humano é, por natureza, procrastinador. Alguns pensam que esse hábito se trata simplesmente de mera preguiça, mas nem sempre é assim. Existem outros fatores, comportamentais, físicos e psicológicos que influenciam no desempenho dos estudantes na hora do estudo.

Desse modo, a falta de disciplina, a má alimentação e até a insegurança podem afetar o aprendizado e resultar na procrastinação. Além disso, esse problema atinge a muitos estudantes. Por isso, apresentamos algumas dicas do que fazer para fugir desse hábito prejudicial e evitar a procrastinação nos estudos.

Pense em algo que te motiva

Em primeiro lugar, ter uma motivação é crucial, pois encontrar uma fonte de motivação pode dar ânimo a mais para correr atrás dos objetivos. Então, tire tempo para pensar nas suas metas e planejar como alcançá-las. Faça, por exemplo, uma lista para acompanhar seu progresso durante as semanas.

Evite distrações

Mantenha-se afastado de qualquer tipo de objeto que possa desviar seu foco. Portanto, desligar o celular é a melhor opção, mas, caso não possa desligar, desative as notificações. Além disso, procure um ambiente limpo, calmo e organizado. Não caia na armadilha de ligar televisores ou ouvir música.

Elabore um cronograma e se esforce para cumpri-lo

Uma dica básica é ter um planejamento detalhado. Ele deve ser feito de modo consciente levando em conta as tarefas do dia a dia e também seu ritmo de aprendizado. Separe as atividades em etapas e estabeleça prazos para finalizar cada uma delas. Não se sobrecarregue com metas inalcançáveis. Se possível, faça o uso de aplicativos on-line ou outras ferramentas gratuitas que ajudam a organizar a rotina de maneira produtiva.

Lembre-se de dedicar tempo para diversão

Recompensar o cérebro é importante e contribuir para manter a motivação. Pense em coisas que gosta de fazer como comprar um livro novo, ir ao cinema, a um show, jantar com a família ou sair com os amigos. Esse é o segredo para fazer a mente funcionar bem e driblar a procrastinação nos estudos.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia O que fazer se “der um branco” na prova? Veja 3 dicas.