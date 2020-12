Dicas de português: Como aprimorar seu texto

Redigir um texto é uma atividade recorrentemente exigida durante a trajetória acadêmica e profissional. Para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo receptor é preciso ser claro e objetivo. Um texto mal escrito cria obstáculos para a interpretação do leitor e pode passar uma ideia ambígua ou confusa. Além disso, a falta de acentuação e desvios de ortografia podem comprometer profundamente a comunicação.

Escrever um bom texto envolve esforço, planejamento e paciência. A prática também é um aspecto fundamental para desenvolver essa habilidade. Confira algumas ideias do que fazer para aprimorar sua redação.

Dicas de como aprimorar o seu texto

Conheça a nova ortografia

Em primeiro lugar, é preciso ter atenção à escrita das palavras. O Acordo Ortográfico começou a ser incorporado de maneira oficial no território brasileiro a partir de 2016, quando se tornou obrigatório. Há uma série de novas regras de acentuação e alterações gramaticais. Portanto, estude cuidadosamente esse conteúdo.

Domine a norma padrão

Geralmente, o tipo de redação mais cobrada é a dissertativa, nesse sentido, exige a aplicação da norma padrão na escrita do texto. Por ser um documento, o texto, mesmo que seja apenas um e-mail de trabalho, deve respeitar os princípios da Língua Portuguesa. Abrir mão disso pode tornar a leitura confusa.

Não tenha pressa

O pior inimigo de um estudante no momento da avaliação é a pressa. Escrever exige calma e atenção. É necessário construir o pensamento e organizar as ideias para transmitir informações claras. Treinar regularmente vai ajudar a ter tranquilidade e gerenciar melhor o tempo na hora da escrita.

Evite abreviações e tenha cuidado com elementos da oralidade

Apesar de amplamente usadas no dia a dia, principalmente no ambiente virtual, as abreviações não são adequadas à escrita formal, então, evite-as. Além disso, não use no texto escrito palavras ditas oralmente numa conversa informal. Evite usar gírias e marcas de fala como “ne”, “tá” e “tipo” em uma redação, pois não são próprias da escrita formal.

Revise o que escreveu

Por fim, ao finalizar a escrita do seu texto, é importante reler tudo o que colocou no papel. Se possível, leia em voz alta, pois isso ajuda a identificar possíveis falhas de ortografia ou outros detalhes relevantes para corrigi-los. Seguindo essas dicas, será fácil aprimorar o seu texto.

