Dicas de português: Saiba como usar o termo “etc.”

Apesar de amplamente utilizado, o termo “etc.” muitas vezes aparece de forma inadequada nos textos. Isso acontece porque nem todos sabem o que significa o termo ou qual é a sua origem. O termo “etc.” é, na verdade, uma abreviatura (ou forma reduzida) da expressão latina et cetera e significa “e os restantes” ou “e outras coisas mais”. Desse modo, o termo serve para indicar outros elementos subentendidos. Veja exemplo abaixo:

Bernadete comprou batons, perfumes, máscaras etc.

Observe que na frase acima há uma enumeração de itens que o sujeito da oração comprou. Para encurtar a frase, sem precisar dizer todos os itens, caso sejam muitos, usa-se o “etc.”. No entanto, é preciso ter cuidado ao usar a abreviatura, pois é comum vermos erros na escrita ou na pontuação.

Como usar o “etc.”?

Em primeiro lugar, o termo deve estar sempre acompanhado por um ponto final, pois é uma abreviatura. No entanto, quando estiver no final da frase, não é preciso duplicar o ponto final. No que diz respeito ao uso da vírgula antes do termo, a norma gramatical vê o emprego da vírgula como facultativo. Desse modo, o estudante pode escolher usar ou não esse sinal de pontuação.

Exemplo: Preciso limpar a casa, entregar o trabalho, pegar as crianças na escola, etc.

Além disso, dois erros muito comuns são o uso do conectivo “e” antes do “etc.” e o uso do sinal de reticências após o termo.

Incorreto: Marcele quer ir ao mercado comprar frutas para a salada: melão, maçã, uva, laranja e etc…

Em sua formação original, o “etc.” já possui o conectivo “e”, desse modo, escrever “e etc.” é redundante. Então, deve ser evitado.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia 5 livros para conhecer a trajetória de Clarice Lispector e suas obras.