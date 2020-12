Dicas do que fazer antes de vender seu celular usado

É muito comum que, ao comprar um novo smartphone, usuários vendam ou repassem seus aparelhos antigos, o que pode ajudar a abater um pouco o valor do novo gadget. Porém, dada a quantidade de informações relevantes que ficam salvas nos dispositivos, antes de repassar seu aparelho existem alguns procedimentos importantes a considerar.

O Android associa muitos de seus dados a sua conta, mas mesmo assim, existem alguns dados que você precisa salvar manualmente para ter acesso no novo aparelho. Para te ajudar a migrar para um novo dispositivo com mais tranquilidade, o Tecmundo lista a seguir alguns passos importantes antes de repassar seu dispositivo Android.

Backup de seus arquivos

O primeiro passo ao decidir que vai mudar de aparelho sem dúvida é realizar o backup de seus arquivos, contatos e mensagens. Para fotos, você pode utilizar o serviço Google Fotos para realizar o upload automático para sua conta Google, o que vai facilitar muito a realização do procedimento.

Para os contatos, o app Contatos do Google também pode agilizar bastante o procedimento, lembrando que é importante após realizar o backup, verificar se a sincronização se deu corretamente. Para mensagens, apps como WhatsApp também contam com uma ferramenta nativa para realizar o procedimento, podendo salvar os dados em serviços de nuvem como Google Drive.

Android conta com ferramenta nativa para backup de dados.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Reúna suas senhas

Provavelmente você tem diversos serviços com senhas salvas em seu dispositivo, por isso, é importante verificar quais deles você mais utiliza e procurar verificar o modo de login. Alguns serviços permitem o login por meio da conta Google, desde que a mesma esteja associada à sua conta, o que pode facilitar sua migração de aparelho.

Para os demais serviços e aplicativos, é importante obter a senha de acesso e procurar armazená-las em algum lugar ou anotá-las para que seja possível acessar os serviços no próximo dispositivo.

É muito importante salvar as senhas vinculadas ao seu dispositivo.Fonte: Reprodução/Pixabay

Desvincule seu aparelho

Alguns apps de bancos e serviços, realizam a associação do dispositivo ao login para ter mais uma restrição de segurança, a fim de não permitir o acesso a sua conta por meio de dispositivos desconhecidos. Desse modo, antes de repassar seu aparelho, é fundamental que você verifique junto ao serviço associado qual o procedimento a ser realizado para concluir a mudança de aparelho.

Instituições financeiras, podem exigir que você utilize o dispositivo antigo para realizar a mudança de aparelho ou mesmo solicitar que você compareça a uma agencia ou vá até um terminal eletrônico para receber um novo acesso. De qualquer modo, entrando em contato com seu banco você deve receber as instruções de como proceder.

Reset do aparelho

Depois de realizar o backup, salvar seus dados e desvincular suas contas, agora voce já pode resetar o aparelho, para que seu novo proprietário receba-o como o mesmo saiu de fábrica. Para realizar o procedimento, você pode tanto utilizar o menu de configurações do Android, quanto verificar no manual do seu dispositivo como proceder para o hard reset.

O procedimento pelas configurações do Android segue o seguinte passo a passo:

Acesse configurações de seu dispositivo:

Acesso configurações Android.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Em seguida vá até a guia Sistema e localiza as opções Avançadas:

Configurações Avançadas do Android.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Já no menu Avançado, localize a opção para Redefinir o dispositivo:

Redefinir aparelho retoma a configuração de fábrica do mesmo.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Agora, basta selecionar Redefinir para configuração original (configuração de fábrica) e pronto. O dispositivo deve reiniciar como se tivesse sendo ligado pela primeira vez. (Os procedimentos apresentados foram realizados em um dispositivo Asus Zenfone Max)

Caso você utilize um cartão micro SD, pode utilizar as configurações do Android para formatá-lo antes de repassar seu aparelho. O procedimento de hard reset acessa uma espécie de BIOS do dispositivo Android, mas seu acesso requer algum conhecimento, tendo ainda um acesso que pode mudar de dispositivo para dispositivo.

Também não se esqueça de remover seu SIM card do aparelho antigo e caso queira manter seu cartão micro SD, remova-o para utiliza-lo em seu novo dispositivo Android.