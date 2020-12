Dicas para decorar cozinha

Quando pensamos em um projeto de cozinha, logo vem a mente: revestimentos, piso, bancada, mobiliário, entre tantas outras coisas. Prever tudo o que vai ser parte integral na sua cozinha pode dar uma baita dor de cabeça.

Para te ajudar a sanar estas dúvidas, separamos as principais dicas para você que quer ter a cozinha americana dos sonhos mas não sabe exatamente por onde começar o seu projeto do zero. Veja em diante:

Dicas essenciais para realizar um projeto de uma cozinha

Medindo o espaço

O passo inicial e um dos mais importantes na hora de planejar a sua cozinha é a medição. Para isso, utilize uma trena para medir as dimensões do seu espaço, da parede até o teto e a distância entre as paredes também. Anote tudo em um papel. Você ainda pode fazer um desenho similar a uma planta baixa para ter uma ideia do espaço por completo.

Defina a funcionalidade

Depois de tomar nota de todas as medidas, a funcionalidade deve ser definida, assim como o conforto da cozinha.

Não pense apenas na estética da cozinha, você deve levar em conta o conforto no dia a dia e a funcionalidade para ter um ambiente adequado as suas necessidades.

Priorize espaços livres para circulação de pessoas. A cozinha é um ambiente que é fácil de acumular sujeira, por isso, dê prioridade para materiais que sejam fáceis de limpar no dia a dia. Pense também em portas e gavetas que possam ser abertas sem nenhum problema ou sem bloquear a passagem por exemplo, especialmente se seu espaço for pequeno.

Cores da cozinha

Toda a orientação do projeto da cozinha deve seguir uma determinada paleta de cores. Se você gosta de cores mais fortes e vivas, procure uma paleta adequada ao seu gosto. De qualquer forma, recomenda-se cores claras e neutras para espaços pequenos. Espaços maiores podem ter tons mais escuros por exemplo. Este site ainda traz outras ideias para você decorar a sua cozinha

Bancada

O material mais tradicional na hora de projetar uma bancada para sua cozinha é sem dúvida o granito. Mas existem outros materiais, alguns realmente mais caros como silestone, marmoglass e outras pedras sintéticas. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, incluindo o preço. Escolha o que mais te agrada.

Itens extras

Tenha atenção aos detalhes como torneiras, louças, puxadores de armários, vazos de plantas, pastilhas e outros itens que fazem a diferença na decoração da sua cozinha.

Piso

Priorize os pisos que são feitos para ambientes úmidos, como é o caso da cozinha. Neste caso, evite o piso laminado. O porcelanato é um dos mais recomendados para se aplicar na cozinha. Na parede, você pode escolher ou não por usar porcelana, ou deixar apenas na pintura. Outro item bastante comum é o uso de pastilhas coloridas para deixar a sua cozinha com mais personalidade.

Móveis

Imprescindível em qualquer cozinha, os móveis planejados são uma excelente opção e você pode levar aquele desenho que você fez com as medidas do seu espaço para uma loja especialista que fará um projeto para você de acordo com o seu ambiente.

Eletrodomésticos

Junto com o projeto, escolha cada eletrodoméstico, já que suas medidas interferem diretamente na compra dos móveis e instalação da bancada, por exemplo.