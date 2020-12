Dicas para passar em concursos públicos

Obter aprovação em um concurso público é o desejo de muita gente, pois é uma das melhores formas de ingressar no mercado de trabalho. As carreiras ofertam melhores salários e maior segurança e estabilidade, já que o governo não pode demitir o funcionário tão facilmente. Pensando naqueles que têm como meta passar em um certame, apresentamos quatro dicas cruciais para obter bom resultados em concursos públicos. Confira abaixo!

4 dicas cruciais para passar em concursos públicos

1 – Tenha foco

Em primeiro lugar, mantenha o foco. Para isso, o ideal é escolher com antecedência qual é a vaga que você deseja e qual concurso você irá prestar. É um grande erro tentar se preparar para concursos em mais de uma área, pois o concurseiro não terá tempo de se dedicar adequadamente a todos os conteúdos programáticos previstos. A primeira das nossas dicas é essa porque os conteúdos dos concursos podem ser bastante diferentes.

2 – Invista em bons materiais

Além de escolher com antecedência qual é o concurso, é preciso investir também em bons materiais para estudar as disciplinas. Há uma vasta oferta de apostilas e livros gratuitos em PDF na internet. No entanto, nem sempre esse material tem qualidade. Por isso, fazer uma busca cuidadosa ajudará o concurseiro a ter melhor qualidade nos estudos. Vale ainda investir em apostilas físicas, desde que estejam atualizadas.

3 – Aplique o que você aprendeu com a teoria

Outro ponto crucial para obter bons resultados diz respeito à prática. Muitos estudantes focam apenas na teoria e acreditam que desse modo irão obter bons resultados no certame. Contudo, aplicar o que aprendeu na teoria é importante para ter certeza de que realmente aprendeu, além de consolidar o seu aprendizado. Responder questões de provas dos concursos anteriores é uma ótima forma de praticar.

4 – Descanse

Por fim, reserve sempre seu momento de descanso. Apesar de o estudo para concurso ser uma demanda grande, o descanso não pode ser negligenciado, pois afeta a sua saúde mental e a qualidade de seu aprendizado. Portanto, equilibre seu tempo entre as atividades que precisa desenvolver, sem abrir mão do lazer.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia O que fazer se “der um branco” na prova? Veja 3 dicas.