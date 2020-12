Diego Alves e Flamengo chegam a um acordo, e goleiro renova com clube até dezembro de 2021

Final feliz entre Flamengo e Diego Alves. Nesta quinta-feira, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, se reuniu com Eduardo Maluf, empresário do goleiro, e as partes chegaram a um acordo para a renovação do contrato do atleta por um ano.

Na conversa, as partes definiram as bases salariais e o tempo do novo contrato, que agora vai até dezembro de 2021. Dessa forma, Diego Alves terminará o atual Campeonato Brasileiro pelo Flamengo e também jogará a próxima edição.

Nas redes sociais, Marcos Braz publicou, na noite desta quinta, uma foto de um café, sem legenda. O “cafezinho” de Braz é sucesso de longo data entre os torcedores. Em 2019, o dirigente foi flagrado em uma cafeteria com Gabigol, enquanto negociava a ida do centroavante ao clube. Desde então, a expressão caiu nas graças da torcida. Diego Alves republicou a imagem.

No domingo, durante a partida contra o Santos, os jogadores rubro-negros manifestaram apoio ao goleiro. Gabigol foi comemorar um de seus gols com Diego Alves. No segundo, apontou de longe para o companheiro. O veterano, inclusive, foi o capitão do time, por decisão de Rogério Ceni.

OS NÚMEROS DE DIEGO ALVES

Ao todo, Diego Alves soma 157 jogos pelo Flamengo. Nesta década, apenas Felipe (183) acumulou mais partidas vestindo as cores rubro-negras. Junto a Everton Ribeiro e Diego Ribas, Diego Alves é considerado um dos capitães do elenco do Flamengo e liderança ativa no vestiário.

Desde que saiu do Valencia e desembarcou no Ninho do Urubu, em meados de 2017, foram seis títulos: uma Libertadores, um Brasileiro, dois Cariocas, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.