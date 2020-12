Diego Alves faz tratamento para lesão na coxa durante folga de fim de ano

O elenco do Flamengo ganhou dois dias de folga por conta das festas de fim de ano. No entanto, nem todos os jogadores vão aproveitar o período para descansar.

O goleiro Diego Alves foi ao Ninho do Urubu nesta quinta-feira. O jogador realiza tratamento intensivo para uma lesão na coxa direita, diagnosticada na terça.

O problema o tirou da partida contra o Fortaleza, no último fim de semana. Além disso, o goleiro dificilmente estará em campo contra o Fluminense.

O departamento médico do Flamengo trabalha para liberar Diego Alves visando o duelo contra o Ceará, no dia 10 de janeiro, no Maracanã.

O elenco Rubro-Negro retorna aos trabalho no sábado. O técnico Rogério Ceni vai intensificar a preparação para o clássico do dia 6 de janeiro.