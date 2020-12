Diego Alves, ‘namoro antigo de Jorge Jesus’, interessa ao Benfica, informa jornal português

Com o contrato se encerrando no dia 31 de dezembro e o desacordo com o Flamengo por sua permanência, por ora, o goleiro Diego Alves já desperta o interesse de outros clubes. Um deles, de acordo com o jornal “Record”. é o Benfica. Segundo a publicação, o camisa 1 é um “namoro antigo do técnico Jorge Jesus” e a indefinição sobre o seu futuro no Ninho do Urubu pode levar a diretoria portuguesa a tentar a contratação do atleta, como já fez em 2019.

A boa relação entre o jogador e o Mister e o fato do atleta poder chegar em janeiro sem custos são fatores que tornam a oportunidade mais viável ao Benfica. Isso, segundo o “Record”, após o aval do treinador, o clube analisa a viabilidade de trazer outro nome da posição. Atualmente, o brasileiro Helton Leite é o titular de Jorge Jesus, que conta com o belga Mile Svilak e o japonês Leo Kokubo como opções.

Aos 35 anos, Diego Alves tem o desejo de permanecer no Flamengo, mas, após aceitar uma oferta do departamento de futebol – a qual foi barrada pelo departamento financeiro – se viu envolvido em uma novela. O camisa 1 conta com o apoio dos companheiros, que, na vitória sobre o Santos, “deram o recado”, com o goleiro vestindo a braçadeira de capitão e Gabriel Barbosa cruzando o campo após marcar um dos gols no triunfo por 4 a 1 no Maracanã.