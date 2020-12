Diego Alves segue com desconforto na coxa e realizará exames para detectar gravidade

No último sábado (26), o Flamengo empatou por 0 a 0 com o Fortaleza e viu a distância para o líder São Paulo aumentar. O Tricolor venceu o Fluminense no Maracanã por 2 a 1 e abriu sete pontos de vantagem. No entanto, outro problema preocupa o clube carioca para a sequência do Campeonato Brasileiro.

O goleiro Diego Alves ficou de fora da partida na capital cearense por conta de dores na coxa. Nesta segunda, o problema persistiu e o atleta foi encaminhado pelo departamento médico do rubro-negro para a realização de mais exames que identificarão a gravidade da lesão.

Preservado da partida contra o Fortaleza, Diego Alves e o departamento médico acharam que a ausência do confroto somado a sessões de fisioterapia seriam suficiente para tratar o problema. No entanto, o goleiro voltou a se queixar do incômodo.

Dos 58 jogos realizados até aqui pelo Flamengo na temporada, Diego Alves desfalcou o clube por lesão em 16. Primeiro, sofreu uma lesão no ombro contra o Santos. Depois, enquanto se recuperava, contraiu a COVID-19. Por último, prestes a retornar, sofreu uma torsão no joelho.

Diego Alves durante jogo entre Flamengo e Atlético-MG, pelo Brasileiro Getty Images

O Flamengo está na terceira colocação na tabela de classificação com 49 pontos. Na próxima rodada, os comandados terão o clássico contra o Fluminense. A partida será realizada em janeiro, no Maracanã, às 21h30 do dia 6.

Para sonhar com o título, o clube da Gávea tem que fazer o seu dever de casa e ainda torcer para que o São Paulo perca pontos nas rodadas que ainda restam. Para além disso, o Atlético-MG roubou a vice-liderança e tem uma vitória a mais, primeiro critério de desempate, já que o Galo também tem 49 pontos.