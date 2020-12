Diego Alves segue longe de renovação com Flamengo

A diretoria do Flamengo vem buscando adequar as finanças após a perda de receita nesta temporada. Por isso, os dirigentes tratam da renovação de contrato de alguns jogadores.

O principal caso é o do goleiro Diego Alves. O arqueiro tem contrato até o fim do ano e negocia a extensão do vínculo com o Flamengo.

Só que a negociação vem se arrastando e parece que não terá um final feliz. Neste fim de semana, Diego Alves ganhou apoio público do elenco rubro-negro na vitória contra o Santos.

No entanto, parece que a manifestação dos jogadores não surtiu efeito na diretoria. Isso porque os dirigentes rubro-negros estão irredutíveis na última proposta encaminhada para o jogador.

Com isso, Diego Alves está próximo de deixar o Flamengo. O goleiro esperava um aumento salarial significativo, além de um contrato por dois anos. Mas, os rubro-negros propuseram aumento pequeno e vínculo por mais uma temporada.

Sem Diego Alves, o Flamengo deve ter o jovem Hugo Souza na reta final do Campeonato Brasileiro. O goleiro teve boas atuações durante lesão do veterano arqueiro, mas ficou marcado pela falha contra o São Paulo, na Copa do Brasil.