Diego Alves tem interesse do futebol espanhol, quer ficar, mas está pessimista com renovação

A novela Diego Alves está perto do fim, mas o desfecho continua incerto. O contrato do goleiro com o Flamengo se encerra daqui a 17 dias, e um clube da Espanha – país onde ele atuou durante grande parte da carreira – mostrou interesse.

Embora pessimista quanto ao futuro na Gáva, o jogador de 35 anos ainda não se decidiu: ele e sua família querem ficar no Rio de Janeiro.

A pessoas próximas, disse que o carinho do torcedor e dos companheiros mexeram, e que o seu desejo ainda é permanecer no Flamengo.

Decepcionado com a diretoria rubro-negra, Diego Alves tem total apoio de todo o departamento de futebol – comissão técnica, elenco e o vice Marcos Braz querem que ele permaneça.

Diego Alves, goleiro do Flamengo, no aquecimento antes de jogo com o Santos Flamengo

Uma fonte disse à reportagem da ESPN que o goleiro não deseja sair por considerar ter um ótimo ambiente, um dos melhores grupos que, segundo ele, já trabalhou.

Na vitória contra o Santos pelo Brasileiro, os jogadores se manifestaram fazendo questão de deixar claro a importância de Diego: Gabigol comemorou com o goleiro após marcar de pênalti, Bruno Henrique deu entrevista ressaltando a liderança do camisa 1 e o técnico Rogério Ceni lhe deu a faixa de capitão.

Diego Alves não quer abrir mão daquilo que lhe foi oferecido anteriormente. Marcos Braz ainda tenta contornar a situação nos bastidores, o que parece cada vez mais difícil.