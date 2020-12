Diego Costa pede para deixar o Atlético de Madrid, diz imprensa espanhola

A trajetória do atacante Diego Costa no Atlético de Madrid pode estar perto do final. Segundo informações de veículos espanhóis, como os jornais Marca e As, o brasileiro de 32 anos teria pedido para rescindir o contrato com os colchoneros por motivos familiares.

Ainda de acordo com os periódicos, o Atleti teria a intenção de chegar a um acordo com o jogador, ídolo do clube, para satisfazer seu desejo de sair o quanto antes para resolver as questões pessoais. O atual vínculo do camisa 19 é válido até junho de 2021.

Desde o retorno ao time da capital espanhola, vindo do Chelsea, Diego Costa não conseguiu repetir as boas atuações que o fizeram se destacar no cenário europeu. Sofrendo com lesões, o brasileiro soma sete partidas disputadas e dois gols marcados na atual temporada.

Na primeira passagem, o atacante ajudou o Atlético de Madrid a passar por uma das fases mais vencedoras da história recente do clube. Ele tem no currículo um título do Campeonato Espanhol, um da Copa do Rei, um da Liga Europa e três da Supercopa da Europa pela equipe madrilenha.

Ao todo, Diego Costa atuou em 215 jogos pelo Atleti, com 83 bolas na rede e 36 assistências.