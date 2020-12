Diego Costa pede rescisão com Atlético de Madrid e pode deixar o clube em janeiro, diz imprensa espanhola

A trajetória do atacante Diego Costa no Atlético de Madrid pode estar perto do final. Segundo informações de veículos espanhóis, como os jornais Marca e As, o brasileiro de 32 anos teria pedido para rescindir o contrato com os colchoneros por motivos pessoais.

Ainda de acordo com os periódicos, o Atleti teria a intenção de chegar a um acordo com o jogador, ídolo do clube, para satisfazer seu desejo de sair o quanto antes para resolver as questões pessoais. O atual vínculo do camisa 19 é válido até junho de 2021.

Desde o retorno ao time da capital espanhola, vindo do Chelsea, Diego Costa não conseguiu repetir as boas atuações que o fizeram se destacar no cenário europeu. Sofrendo com lesões, o brasileiro soma sete partidas disputadas e dois gols marcados na atual temporada.

Na primeira passagem, o atacante ajudou o Atlético de Madrid a passar por uma das fases mais vencedoras da história recente do clube. Ele tem no currículo um título do Campeonato Espanhol, um da Copa do Rei, um da Uefa Europa League e três da Supercopa da Europa pela equipe madrilenha.

Ao todo, Diego Costa atuou em 215 jogos pelo Atleti, com 83 bolas na rede e 36 assistências.