Diego deve ser mais uma baixa no Flamengo contra o Santos; veja a lista

O Flamengo encerra a preparação para o jogo contra o Santos, no Maracanã, neste sábado, e a atividade no Ninho do Urubu deve confirmar a ausência do meia Diego no duelo de domingo contra o time que o revelou. O camisa 10, ao longo da última semana no CT, realizou uma trabalho físico específico junto à comissão técnica, sem participar das atividades no campo com o elenco.

Com uma lesão na coxa direita, Diego ficou afastado dos jogos do Flamengo entre 21 de outubro e 21 de novembro. Desde então, o camisa 10 foi acionado por Rogério Ceni contra o Coritiba, por 11 minutos em 21 de novembro, e nas duas partidas contra o Racing, atuando por quatro minutos em Buenos Aires, no último dia 24, e por um minuto no Rio de Janeiro, em 1º de dezembro.

Os volantes Thiago Maia e Willian Arão estão fora da partida contra o Santos, lesionados, assim como o jovem Daniel Cabral, que está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20, na Granja Comary. Assim, Rogério Ceni deve escalar João Gomes como titular, ao lado de Gerson. Veja os números do Garoto do Ninho.

Além destes desfalques no setor do meio de campo, o Flamengo não terá o zagueiro Gustavo Henrique à disposição. O camisa 2 foi expulso no clássico com o Botafogo, na vitória por 1 a 0 no último sábado, no Nilton Santos. Ceni tem Thuler, Léo Pereira e Natan para escolher como parceiro de Rodrigo Caio.