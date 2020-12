Diego Souza deixa de lado eliminação na Liberta e projeta “jogo difícil” contra o São Paulo

Grêmio e São Paulo fazem duelo pela Copa do Brasil nesta quarta-feira. A partida acontece às 21h30 (de Brasília), na Arena, pelo jogo de ida das semifinais da competição.

O atacante Diego Souza demonstrou confiança para enfrentar o Tricolor paulista. Em coletiva na última quarta, o jogador exaltou o desempenho da equipe na temporada e reforçou que tudo está em ordem no grupo, apesar da eliminação para o Santos na Libertadores.

“Chego radiante para mais uma decisão. Estávamos em três competições, disputando o que podíamos disputar. Saímos nas quartas para uma grande equipe e estamos na semifinal da Copa do Brasil com outro grande time. Estamos disputando tudo neste ano e as coisas parecem que estão erradas aqui dentro, mas não estão. Ninguém vai colocar na minha cabeça que por uma eliminação tudo que estamos trabalhamos está errado”, afirmou.

“Sabemos onde erramos e sabemos das nossas qualidades. É uma grande decisão e o torcedor pode ficar tranquilo porque sabemos da responsabilidade de vestir essa camisa. Vamos dar o nosso melhor sempre”, completou o centroavante.

Diego também fez uma projeção de como será a partida contra o São Paulo. O jogador ressaltou que será um confronto difícil, com os dois times buscando a posse de bola, mas destacou o que o Grêmio precisa fazer para controlar o adversário e conquistar a vitória.

“Será mais um jogo difícil, mas sabemos do nosso potencial. Vamos buscar o nosso ponto forte, que é ter a posse de bola. O São Paulo também gosta da posse de bola, mas temos que fazer valer o nosso mando de campo para ficar com a bola e pressionar a equipe adversária. Claro que é um jogo de copa, de caráter eliminatório. Temos que estar bem preparados para tudo que vai acontecer”, concluiu o atacante.