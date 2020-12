Diego Souza diz que Grêmio foi “fantástico” na goleada sobre o Vasco

Neste domingo, o Grêmio confirmou a boa fase no Brasileirão ao jogar bem e golear o Vasco por 4 a 0 na Arena. Autor de dois gols, Diego Souza não poupou elogios ao time, que chegou a 16 partidas de invencibilidade.

“Sou um cara que dependo muito do meu grupo, e o time hoje foi fantástico, jogamos uma grande partida. Fizemos o que temos de melhor, que é pressionar e ter a posse de bola. Fiz os gols que apareceram para mim, estou muito feliz aqui e espero ajudar sempre que puder”, afirmou ao Premiere.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 40 pontos, na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, o Tricolor recebe o Santos, na Arena, a partir das 19h15, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores.