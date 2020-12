Diferença de idade causa revolta em ‘namoro’ de Mel Maia e Jean Lucas · .

Após Jean Lucas e Mel Maia aparecerem abraçados em uma foto que publicaram nas redes sociais, internautas se revoltaram com o suposto romance entre os dois, principalmente pela diferença de idade. O jogador, que a chamou de “minha gata”, tem 22 anos, enquanto a atriz tem apenas 16, ainda é menor de idade.

A foto do suposto casal, que inicialmente foi publicada pelo atleta nos Stories de seu Instagram, mais tarde foi repostada pela adolescente com a seguinte legenda: “Ai, minha pressão”, seguida por um emoji de coração e de uma carinha babando.

No Twitter, o romance também virou meme com a diferença do período de carreira que cada um vive pela idade. “Quando a Mel Maia estava no lixão da Mãe Lucinda, o Jean Lucas estava jogando seu primeiro Fla x Flu profissional”, debochou uma usuária identificada apenas como Thays, se referindo à novela Avenida Brasil (2012).

A garota também foi chamada de “maria chuteira” por já ter namorado o também jogador de futebol João Pedro, ex-Fluminense. Internautas fizeram piadas envolvendo a rivalidade das torcidas, já que Jean atuava pelo Flamengo antes de ir para o Lyon, na França.

Os seguidores dos dois ainda ressaltaram que Jean Lucas é um homem negro e relembraram o episódio em que Mel fez uma piada racista ao publicar uma foto com máscara facial branca com a legenda “Ku Klux Klan”, em alusão ao grupo extremista de supremacia branca nos Estados Unidos.

Algumas das críticas também foram direcionadas aos pais da adolescente, por supostamente permitirem que ela tome atitudes consideradas precoces para a idade dela, como postar fotos em poses sensuais e namorar homens mais velhos.

Em suas redes sociais, Mel afirmou que não está namorando e que os internautas estão muito “apressadinhos” e “emocionados”, mas não negou o envolvimento com Jean. O jogador não se pronunciou após as críticas.

Confira abaixo algumas das reações:

Eu vendo a mel maia namorando o Jean Lucas só penso o seguinte: pic.twitter.com/1rDTRjtMYO

— batatuda (@batatabatatuda) December 31, 2020

Eu não consigo achar normal homem namorando adolescente

Mel maia com 16 e Jean Lucas com 22 anos

” A mais ela já tem corpo de mulher ” “os pais aceitam” “antigamente era normal”

NÃO ME INTERESSA

acho péssimo pic.twitter.com/M3wTeOoUZW

— Danielle Bazete (@DanielleBazete) December 31, 2020

JEAN LUCAS E MEL MAIA??????? VSF A MINA TEM DEZESSEIS ANOS E ELE VINTE E DOIS, se vocês não acham isso problemático eu achokkkk

— gigiᶜʳᶠ (@astroIinsky) December 31, 2020

A mel Maia tá namorando o jean Lucas que tem 22 anos e ela tem 16????!!!!!?????????????????!! A noção a família enfiou na bunda né

— dudinha (@edhoarda) December 31, 2020