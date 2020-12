Diferença entre norma gramatical, norma-padrão e norma culta

Ao longo da trajetória escolar e acadêmica, o estudante ouve falar diversas vezes na norma gramatical, na norma-padrão e ainda na norma culta. Assim, sabem que para escrever um texto em um contexto formal de avaliação, como a redação do Enem, por exemplo, ou questões discursivas de concursos, é preciso se ater à observância da norma-padrão.

No entanto, muitos estudantes não sabem diferenciar as normas. Por isso, apresentamos abaixo uma breve descrição sobre cada uma delas, já que é preciso saber distingui-las para usá-las de forma correta.

O que é norma?

De acordo com o dicionário on-line Caldas Aulete, norma significa “aquilo que está determinado como regra, regulamento” e pode significar ainda “conjunto de regras que determinam o uso de uma língua”. Desse modo, é preciso ter em mente que a norma gramatical, a norma-padrão e a norma culta consistem em formas de regular a língua que falamos. As língua naturais estão em constante mudança. Além disso, é normal que tenham grande variação não apenas no léxico, mas também em questões de ordem sintática, por exemplo.

Padronizando a escrita

Daí surge a necessidade de criar um padrão para a escrita, que deixe as variações da fala de fora. Nesse sentido, a norma gramatical diz respeito ao que está posto nas gramáticas normativas, que ditam o que é certo ou incorreto na língua. Para isso, os gramáticos usam como referência textos clássicos que são muito antigos. Assim, as regras tornam-se muito distantes da língua falada, já que a gramática normativa incorpora muitas regras que não fazem mais parte do cotidiano linguístico dos falantes.

A norma-padrão, por sua vez, tão cobrada em contextos formais, como provas e apresentações orais de caráter acadêmico, por exemplo, diz respeito a um modelo de língua. Desse modo, segue o que é dito pela gramática, mas é marcada pela língua produzida em certo momento da história e em uma determinada sociedade. Então, diversos usos da oralidade e do coloquialismo não fazem parte dessa norma. No entanto, é mais fácil que a norma-padrão incorpore e aceite novos usos que a norma gramatical.

Por fim, a norma culta diz respeito ao conjunto de padrões linguísticos usados habitualmente pela camada mais escolarizada da população. Nesse sentido, pode-se dizer que essa norma resulta do modo de falar de pessoas que vivem em um meio social considerado culto, como aquelas que possuem ensino superior e moram em grandes centros urbanos.

