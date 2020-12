Digão deve deixar o Fluminense rumo ao futebol tailandês, diz rádio

O Fluminense pode ter uma baixa no seu elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro. De acordo com informação divulgada pela Rádio Globo, Digão recebeu uma proposta vista como “irrecusável” e está de malas prontas para atuar no futebol tailandês.

O jogador de 32 anos, que tem contrato com o Tricolor das Laranjeiras até 2022 e salários em aberto para receber, ainda precisa resolver alguns detalhes para mudar de ares. A diretoria do Fluminense não se opôs à saída do defensor que perdeu espaço nesta temporada, uma vez que deve receber uma compensação financeira.

O nome do clube segue mantido em sigilo. No entanto, o “GE” afirmou que o destino de Digão deve ser o Buriram United, atualmente comandado pelo brasileiro Alexandre Gama. A janela de transferências do futebol tailandês será aberta no dia 23. Enquanto isto, Digão continuará à disposição do técnico Marcão.

Após ter cumprido quarentena por contrair Covid-19, o defensor retornou aos treinos no Tricolor das Laranjeiras na sexta-feira passada. Digão está em sua passagem pelo Fluminense, clube que o revelou.