Diniz cita derrota ‘amarga’, vê São Paulo vivo na semi e admite poupar contra o Fluminense

Nesta quarta-feira (23), o Grêmio venceu o São Paulo por 1 a 0, em Porto Alegre, e largou na frente na semifinal da Copa do Brasil. Mesmo, assim, a confiança do técnico Fernando Diniz segue alta para o jogo da volta.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico do Tricolor afirmou que a derrota é amarga. No entanto, destacou que o clube segue vivo para o confronto de volta no Morumbi.

“A derrota é amarga porque a gente produziu para vencer o jogo. O coletivo conseguiu suprir as carências individuais. De maneira geral fiquei contente. Mas a gente tem todas as condições para passar, está tudo em aberto. Nesse tipo de torneio, esse foi o primeiro tempo, o segundo tempo vai ser lá em São Paulo”.

Antes de voltar a enfrentar o Grêmio, o São Paulo terá que virar a chace para o Campeonato Brasileiro e enfrentar o Fluminense, no sábado, às 21h, no Maracanã. Para a partida, Fernando Diniz admitiu a possibilidade de poupar alguns jogadores.

“A possibilidade existe, de poupar, de não poupar, de poupar uma parte. A gente vai conversar com os jogadoes para saber como eles se encontram. A gente está numa condição fisica excelente. A gente vai conversar e ver qual a necessidade para o São Paulo, se é poupar ou não. Estamos nas duas frentes, nos dois campeonatos”, complementou.

Grêmio e São Paulo voltam a se enfrentar no próximo dia 30, no Morumbi, pelo jogo decisivo das semis. Um empate garante o clube gaúcho na final do torneio nacional. Qualquer vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Quem avançar, encara América-MG ou Palmeiras na finalíssima.