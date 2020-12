“Diniz está de parabéns, mas não pode relaxar”

Com a vitória sobre o Goiás na quinta, o São Paulo ultrapassou o Atlético-MG e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo um jogo a menos. O craque Rivaldo falou sobre o bom momento do Tricolor sob o comando de Fernando Diniz.

“A situação no São Paulo está bem mais tranquila no momento, e apesar da dupla desclassificação na Libertadores e Sul-Americana, o time está compensando nas outras competições domésticas com grandes resultados e boas atuações”, declarou em entrevista à Betfair.net.

“O Fernando Diniz resistiu à pressão contando com o apoio da diretoria e de seus jogadores, e agora se colocou em posição de assumir a liderança do Brasileirão caso vença as partidas em atraso. Além disso, está muito próximo da final da Copa do Brasil, troféu que ainda não conta na vitrine do clube e seria um grande feito caso o conseguisse”, acrescentou.

No entanto, Rivaldo reforça que o técnico não pode relaxar pois o bom momento pode mudar depressa. “Mas como eu sempre digo, no futebol brasileiro tudo muda rapidamente, e uma eliminação na Copa do Brasil ou uma sucessão de resultados negativos no Brasileirão pode trazer de volta essa pressão e dificultar a tarefa do Diniz”, declarou.

Por isso digo que ele tem que estar com o sinal de alarme sempre ligado para não cair em relaxamentos nessa fase. Mas o time está de parabéns pelo que vem fazendo nesta temporada até ao momento, mesmo falhando nas competições continentais”, completou o ex-jogador.

Rogério Ceni muito pressionado para vencer o Brasileirão

Por outro lado, a situação do novo técnico do Flamengo ficou bastante mais difícil nas últimas três semanas, com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores.

“Após ser eliminado da Copa do Brasil, o Flamengo voltou a cair esta semana, desta vez na Copa Libertadores, então a pressão está subindo muito para o recém-contratado Rogério Ceni. Num clube grande como o Flamengo, só os títulos interessam para a torcida, então, ele vai necessitar de dar resposta no Campeonato Brasileiro para acalmar os torcedores e criar condições de continuar no clube na próxima temporada, algo que eu penso que ele merece”, disse Rivaldo.

O ex-craque também destacou que o time vem jogando bem, mas os atletas estão sem inspiração. “A equipe até vem atuando bem, mas está sendo muito desafortunada – especialmente em frente ao gol, onde vem perdendo grandes chances a cada jogo”, declarou.

“Os jogadores estão sem inspiração e azarados, mas eu não penso que a solução passe por mudar de técnico, pois às vezes é mesmo uma questão de sorte. Eu acredito que o Ceni vai dar a volta por cima e acabar forte a temporada vencendo ou passando perto de vencer o Brasileirão e assim se habilitando a ter mais uma chance na próxima temporada”, finalizou.

Palmeiras está jogando bem e é favorito na Libertadores

O craque do pentacampeonato também falou sobre o momento do Palmeiras, que voltou a dar esperança de novos títulos para seus torcedores – principalmente após a classificação tranquila para as quartas de final da Libertadores.

“O Verdão é um time de tradição com grandes jogadores e sempre é favorito a brigar por títulos, mas a equipe vive um período especialmente bom com os jogadores atuando muito soltos em campo e praticando um belo futebol, então, há que parabenizar o técnico português Abel Ferreira que veio da Grécia e teve impacto imediato. Mas há outros grandes clubes como Grêmio, Santos ou River Plate que não podem ser descartados dessa briga pela Libertadores”, disse.

“Esse Palmeiras está animando seu torcedor, pois vem bem em todas as competições, podendo chegar na final da Copa do Brasil e se mantendo nos lugares de topo do Brasileirão numa competição que sempre tem mudanças nos primeiros lugares a cada rodada. Fico feliz por tudo estar saindo bem para o Palestra nessa fase. O time vem desfrutando do futebol, jogando com alegria como se estivesse num treinamento”, acrescentou Rivaldo.