Diniz explica nervosismo com arbitragem e garante que eliminação não irá afetar time no Brasileiro

Com a eliminação na semifinal da Copa do Brasil diante do Grêmio na quarta-feira, o São Paulo se despede de 2020 com a frustração de novamente não conseguir ganhar o único título grande que lhe falta.

Após a partida, a equipe inteira do São Paulo foi pressionar a arbitragem, inclusive o técnico Fernando Diniz, que explicou o motivo da sua exaltação.

“A arbitragem foi muito conivente com o tipo de jogo que o Grêmio se propôs a fazer desde o primeiro minuto. Isso não quer dizer que se tivesse mais 10, 30 minutos, a gente ia fazer gol. Acontece rotineiramente, os times que não querem jogar são beneficiados pela arbitragem”, disse Diniz.

“Tinha 44 minutos quando levantou a placa, depois parou quatr vezes. Em vez de 7 minutos de acréscimo, ele deu 3. Jogador caindo, em nenhum momento a arbitragm sinalizou que ia dar cartão amarelo. Eu estou reclamando não só nesse jogo. Quer parar muito, talvez a solução fosse ter tempo cronometrado no futebol e se fala muito pouco disso. O Grêmio teve méritos, mas outra coisa é a conivência que a arbitragem tem com isso em geral”, completou.

Eliminado na Copa do Brasil, o São Paulo agora tem a disputa do Brasileirão, onde lidera com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado Atlético-MG. Diniz garantiu que a queda para o Grêmio não irá influenciar na outra competição.

“Não tem nada a ver a eliminação de hoje com o Brasileiro, é outro campeonato e a gente vai saber separar isso. A gente vai treinar, trabalhar pra conseguir nosso objetivo no Brasileiro. A gente só tem uma competição pra focar, a gente tem feito um bom campeonato, todo jogo praticamente está valendo alguma coisa. É um campeonato que a gente tem que se entregar ao máximo”.