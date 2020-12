Diniz garante retornos rápidos de Luciano e Pablo: “Foram desconfortos sutis”

No empate sem gols com o Grêmio que culminou na eliminação do São Paulo na Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz não pode contar os atacantes Luciano e Pablo. Enquanto o primeiro se recupera de uma inflamação causada por um cisto que estourou em seu joelho direito, o segundo sofreu uma lesão no músculo adutor da perna esquerda.

Apesar dos lesionados, o comandante do Tricolor não se mostrou preocupado para os próximos compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O treinador até demonstrou confiança em seu elenco para suprir as possíveis ausências, mas garantiu que os dois atacantes devem estar à disposição novamente em breve.

“Sou contente com o elenco que eu tenho, enxuto, pouquíssimas lesões. Tanto o Luciano quanto Pablo devem voltar em breve, foram desconfortos sutis. Estou muito contente com o elenco que tenho”, afirmou em entrevista coletiva após a partida de quarta-feira.

No empate com o Grêmio, a substituição do volante Luan por Vitor Bueno também chamou a atenção. Na saída do gramado, o camisa 13 do São Paulo pareceu demonstrar uma expressão de dor. Diniz, no entanto, fez questão de tranquilizar a torcida são-paulina.

“O Luan já está fora do jogo contra o Bragantino, mas se ele não estivesse suspenso, estaria em condição de jogar”, disse o treinador.

A próxima partida do São Paulo está marcada para o dia 6 de janeiro de 2021. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube do Morumbi visita o Red Bull Bragantino, às 21h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.