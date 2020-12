Diniz lamenta derrota ‘amarga’ do São Paulo: ‘Produzimos para vencer’

O técnico Fernando Diniz classificou a vitória do São Paulo como ‘amarga’, em entrevista coletiva depois do revés para o Grêmio por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o treinador do Tricolor, a equipe produziu para vencer o jogo, mas pecou em detalhes.

Retrospectiva-2020: Das eliminações à esperança de um título… O ano do São Paulo



– A derrota é amarga porque produzimos para vencer o jogo. Individualmente, se alguém jogou abaixo, o coletivo conseguiu suprir. Mas de maneira geral fiquei contente com o desenvolvimento do time, a gente precisar reverter o placar no Morumbi. Temos todas as condições para isso. Vai ser um grande jogo lá, são duas grandes equipes – afirmou.

VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL

Após perder duas chances claras com Brenner e Luciano, o São Paulo foi castigado e sofreu o gol de Diego Souza. Diniz comentou sobre o lance e fez uma previsão para a volta, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Morumbi.

– O Grêmio não criou chances de gol, até o lance do gol foi uma bola que bate no Arboleda, sobra, aí acabam fazendo o gol. No segundo tempo, no nosso melhor momento do jogo, o Grêmio fez. Na partida de volta temos que fazer o melhor jogo que puder. Vamos jogar na nossa casa. Temos que procurar fazer uma grande partida – completou.

Com o resultado, o São Paulo precisa de uma vitória por um gol de diferença para levar às penalidades. Caso vença por dois ou mais gols, avança de fase. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (30), às 21h30, no Morumbi.