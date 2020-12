Jojo Todynho disse que aproveitou o confinamento para paquerar o caseiro de A Fazenda 12. Nesta sexta-feira (18), a campeã da temporada entregou algumas das brincadeiras que irritavam a produção do reality e deixou escapar os elogios para o responsável pela manutenção da sede rural: “Diogo gostoso”.

“Tenho certeza que fizeram aquela locução: ‘É proibido se comunicar com o caseiro’. Porque o caseiro passava [e eu falava]: ‘Diogo gostoso, vou comprar um haras para você cuidar’. Eu pintava. Aí [a produção] soltava: ‘O descumprimento das regras pode gerar punição'”, afirmou a funkeira na Live dos Finalistas.

“Teve um dia em que estava na casa da árvore e comecei a imitar as locuções. Ele não estava aguentando. Eu com essa voz alta e os caras lá da grua chorando de rir, ouvia eles rindo e eu pintando. O Mariano: ‘Olha, essa porra vai dar merda’. Teve uma hora que eles estavam procurando áudio, aí botaram: ‘Jojo, você está infringindo uma regra’. Aí eu repeti a fala. Pintei com eles assim, que não estavam aguentando”, complementou a cantora.

A funkeira aproveitou a transmissão para compartilhar outros atritos com a produção do programa: “Achava que os remédios ficavam lá e eu tomava quando quisesse. Poxa, às vezes estava lá pegando no ronquinho [e a produção falava]: ‘Jojo, seu remédio está disponível no closet’. Nossa, eu saia louca. Falei [aos gritos]: ‘Não vou tomar!'”.

Jojo também comentou sobre a polêmica com Juliano Ceglia no amigo secreto dos peões. “Seria incoerente e falsa comigo mesmo se aceitasse o abraço de uma pessoa que estava aqui fora comendo meu cu, sou sincera. Foi linda a dinâmica, mas todo mundo estava aqui fora vivendo a sua vida. Todo mundo foi no Faro, botou placa, falou o que quis e a boca só fala o que está cheio”, opinou.

“Então, não vem com esse negócio de que o jogo acabou, zerou, não. Se você colocou placa achando aquilo da pessoa é porque você realmente tem esse sentimento por ela. Então, eu não vou abraçar uma pessoa que me detonou, que puxava meu saco o tempo todo. Vou estar sendo falsa comigo, não está sendo um sentimento sincero”, destacou.

Confira a entrevista:

