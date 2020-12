Dionísio ri na cara da polícia e exibe provas de crime sem pudor · .

Dionísio (Sérgio Mamberti) acha que está acima de todos em Flor do Caribe. O milionário guarda relíquias de suas vítimas de guerra, crente de que seu passado nunca será descoberto. O idoso exibirá provas de seus crimes sem pudor e irá rir na cara da polícia na novela das seis da Globo.

Ciente de que na mansão dos Albuquerques estão guardadas obras de arte raríssimas, o comandante Mantovani (Licurgo Spinola) irá ao local para averiguar a legalidade dos objetos. Alberto (Igor Rickli) o receberá e o apresentará ao avô.

“Vô, esse é o coronel Mantovani. Lembra que falei para o senhor, ele é o comandante da base aérea que ajudou a gente a explodir aquela pista clandestina. Tá lembrado?”, indagará o empresário.

“Claro! Coronel, como vai? É um prazer conhecê-lo pessoalmente”, soltará o senhor. “Aliás, eu fico muito grato por essa sua dedicação em combater a criminalidade que só vem crescendo ultimamente no mundo”, falará Dionísio, com uma falsidade imensa.

Educado, o homem retribuirá a boa recepção. “Estarei sempre às ordens”, responderá Mantovani de forma cordial. Após a troca de gentilezas, Alberto perguntará o motivo da visita. “Como já havia lhe dito, eu sou um grande admirador das artes. E, por isso, eu vim aqui conhecer as obras que seu avô recebeu”, informará.

Licurgo Spinola em cena na novela Flor do Caribe

Galeria no escritório

Alberto tentará despistar dizendo que as obras estão encaixotadas e que ficará difícil mostrar. Mas Dionísio o surpreenderá quando chamar Mantovani para acompanhá-lo até seu escritório.

“Veja, coronel. As obras que eu adquiri recentemente estão nessa parede. Emocione-se”, sugerirá o idoso. Mantovani ficará próximo às obras para admirá-las. “O senhor tem uma pequena fortuna nessa sala”, observará.

“Não tem receio que o calor da região danifique as pinturas?”, questionará Mantovani, que mostrará ser realmente um apreciador de arte. Mais do que isso, ele deixará claro que entende das pinturas ao falar o nome de cada imagem e de seus autores.

Após apreciar as obras, ele se dará por satisfeito. “Bom, só tenho a agradecer. Seu Dionísio, Alberto, muito obrigado. Agradeço muito por essa oportunidade de estar diante de obras tão raras. O senhor tem um patrimônio aqui”, dirá.

Assim que Mantovani sair, Alberto questionará o avô como as obras foram parar na parede. “Enquanto você vem com esse seu coronelzinho, eu estou voltando com o pelotão inteiro”, vai se gabar Dionísio.

Já fora da mansão, Mantovani fará uma ligação solicitando uma investigação urgente sobre a origem, compra e venda das obras de arte adquiridas pelo dono do Grupo Albuquerque.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

