Dionísio se levanta da cadeira de rodas para estuprar Maria Adília · .

Dionísio (Sérgio Mamberti) se levantará de sua cadeira de rodas para cometer um abuso sexual em Flor do Caribe. O milionário tentará agarrar Maria Adília (Inez Viana) quando a mulher for confrontá-lo em sua mansão nos próximos capítulos da novela das seis da Globo. Ele será empurrado e xingado.

A mulher irá ao local porque descobrirá que o idoso maltrata seu filho caçula. “Eu vim aqui lhe pedir piedade. Não! Piedade, não, compaixão com um menino que não tem culpa de ser como é. Muito menos pediu para vir ao mundo. Foi pra isso que eu vim aqui lhe pedir compaixão com meu filho”, explicará a filha de Veridiana (Laura Cardoso).

“Eu não vim pra ficar, muito menos para perturbar tua vida. E, pra ser sincera, eu queria esquecer que um dia eu vim trabalhar nesta casa e poder apagar a sua pessoa com uma borracha das minhas lembranças pra sempre!”, esbravejará a senhora.

Ao ouvir as palavras da sumida, Dionísio se alterará e agarrará o braço dela. “Mas você não consegue, não é? Eu também não consigo, Maria Adília. Eu nunca consegui te esquecer. Você sabe muito bem, que você poderia ter tido uma vida de rainha! Bastaria que você realizasse o meu desejo”, revelará o idoso, que se levantará de sua cadeira de rodas e agarrará a mulher à força.

O avô de Alberto (Igor Rickli) a abraçará, esfregando-se nela. A ex-empregada gritará para ele soltá-la e o empurrará de volta para sua cadeira. Ela começará a desferir socos nele. “Tire essa mão de mim! Seu monstro!”, berrará a senhora, completamente enojada.

Revelação bombástica

Ao ouvir a discussão, Guiomar (Claudia Netto) chegará e segurará a mulher. A madame a tirará da sala. Após acalmar Maria Adília, ela voltará para dentro da mansão e encarará Dionísio. “Que cena lamentável. Como é que você se presta a esse papel? Em plena sala, agarrando à força essa pobre mulher?”, indagará.

“Quem é você pra me dar lições de moral?”, retrucará o milionário. “Que você tenha se aproveitado dessa infeliz no passado já é abominável, de embrulhar o estômago. Mas agora, agora é patético!”, opinará a ex-múmia da trama. O personagem de Sérgio Mamberti a alertará de que nunca deu o direito da nora julgar seus sentimentos.

“Sentimentos? E desde quando você é dotado de sentimentos?”, debochará a mulher. “Embora eu nem deva explicações, só para calar essa sua boca maldosa, fique sabendo que essa mulher, que acabou de sair daqui, a Maria Adília, ela foi o único e grande amor da minha vida”, revelará o carrasco nazista, deixando Guiomar chocada.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

