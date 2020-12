Dionísio termina serviço sujo da guerra ao mandar matar Samuel · .

Dionísio (Sérgio Mamberti) vai terminar um serviço sujo que começou ainda durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) em Flor do Caribe. O avô de Alberto (Igor Rickli) mandará matar Samuel (Juca de Oliveira) para que a profecia de Safira (Suzana Pires) não se cumpra. Dessa vez, o milionário se certificará de que o rival não escape na novela das seis.

O mau-caráter vai ter um piripaque ao descobrir que Ester (Grazi Massafera) é neta de um dos judeus que ele mandou para a morte nos campos de concentração. O veterano perceberá que o marido de Lindaura (Angela Vieira) é o “menino que sobreviveu” de que a cigana falava em seu presságio –ou seja, a pessoa responsável por fazer o vilão pagar pelos seus crimes.

Prestes a ser desmascarado, o ancião tirará uma carta na manga para não passar o resto de seus dias em uma prisão no folhetim de Walther Negrão. O crápula oferecerá a vice-presidência do Grupo Albuquerque a Hélio (Raphael Vianna), mas em troca exigirá que o advogado dê cabo do ourives interpretado por Juca de Oliveira.

O filho de Bibiana (Cyria Coentro) aceitará o pacto diabólico com o antagonista de Sérgio Mamberti nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 2. O rapaz, no entanto, não chegará a sujar as próprias mãos de sangue. Ele contratará um grupo de neonazistas para exterminar o artífice.

O personagem de Raphael Vianna encontrará a oportunidade perfeita ao descobrir que Samuel viajará até Natal para avaliar uma amostra retirada da mina de Cassiano (Henri Castelli). Com a habitual teimosia, o joalheiro não aceitará a companhia do genro nem qualquer tipo de segurança para visitar um gemólogo na capital.

O holandês não perceberá que um grupo de criminosos o seguirá de perto desde Vila dos Ventos. Ele, inclusive, levará um susto quando um dos bandidos entrar no elevador e tomar o telefone de sua mão. “Você não vai falar no celular, não. Comigo aqui é proibido. Ele agora é meu. Não é nenhuma brincadeira”, rosnará o pulha.

Em seguida, o mau-caráter arrancará o casaco para mostrar uma suástica nazista tatuada em seu braço. “O que vocês querem de mim?”, balbuciará Samuel, que começará a passar mal. “Nós vamos apenas calar a sua boca”, devolverá o hitlerista, ao silenciá-lo com uma fita adesiva.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#40 – De surra a sapatada: Barracos pegam fogo nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.