Dionísio vive filme de terror e vê ‘fantasma’ no meio da rua; saiba quem · .

Dionísio (Sérgio Mamberti) viverá um filme de terror ao ver um “fantasma” no meio da rua em Flor do Caribe. O milionário espumará de raiva ao se deparar com Samuel (Juca de Oliveira),vivinho da Silva após o judeu receber alta do hospital. Certo de que suas ordens foram cumpridas e que seus capangas eliminaram o ourives, o senhor ficará extremamente transtornado ao constatar o contrário na novela das seis da Globo.

Na novela das seis da Globo, já ciente de que os planos do avô não deram certo, Alberto (Igor Rickli) fará questão de levá-lo para ver a chegada de Samuel a Vila dos Ventos. O personagem de Juca de Oliveira terá sofrido um atentado a mando de Dionísio.

Com o carro parado perto da casa do marido de Lindaura (Angela Vieira), eles observarão o ourives chegar de táxi. “Olha só, parece que seu Samuel se recuperou bem rápido, né?”, observará o empresário, em tom irônico.

Irritado com o fracasso das suas ordens, o cadeirante mandará o neto o levar imediatamente para sua mansão. “Vamos, Alberto. Me leve de uma vez!”, exigirá o milionário.

Lá, Dionísio ligará para Hélio (Raphael Vianna), a quem terá ordenadoa realização do serviço sujo. “Venha até a minha casa imediatamente, Hélio. Aproveite a viagem e traga a sua carta de demissão redigida”, ordenará o vilão nazista, antes de desligar o telefone na cara do funcionário.

Sérgio Mamberti e Raphael Vianna em cena

Fim da linha

Do outro lado da linha, Hélio ficará em choque e preocupado. Ao chegar à casa do dono do Grupo Albuquerque, ele será recebido com frieza. “Pode deixar a sua carta de demissão em cima da mesa e dar o fora”, pedirá o sogro de Guiomar (Claudia Netto).

O executivo dirá que está acontecendo algum mal-entendo, mas Dionísio esclarecerá os fatos. “Não houve nenhum mal-entendido, garoto. Aquele velho, que você me assegurou estar morto, está vivo!”, informará o ancião.

“Não é possível, os parceiros do Arruda [Jonas Mello] me garantiram que ele conseguiu entrar no hospital”, informará o filho de Bibiana (Cyria Coentro), sem saber que o capanga foi pego por Cassiano (Henri Castelli).

“E você, com a sua eficiência, acreditou piamente neles e pagou pelo serviço, sem ao menos ter dado um telefonema para se certificar. Claro, já não se tratava mais de uma tarefa a ser cumprida com zelo, já que você tinha alcançado tudo que queria: a vice-presidência do Grupo Albuquerque”, constatará o idoso.

Hélio dirá que pode dar um jeito, consertar o que deu errado, mas Dionísio duvidará. “E como você vai fazer? Vai matar aquele velho à queima-roupa, enquanto ele come uma moqueca no quiosque da sua mamãezinha?”, perguntará em tom de deboche.

O homem afirmará que irá atrás dos capangas de Arruda, mas o personagem de Sérgio Mamberti não aceitará. “A sua incompetência trouxe você a esse desenlace. A sua demissão”, sentenciará o carrasco nazista.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o. publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

