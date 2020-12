Dionísio volta dos mortos e faz exigência macabra; saiba qual · .

Ester (Grazi Massafera) despachará o carrasco de seus avós para o inferno, mas nem o diabo vai querer Dionísio (Sérgio Mamberti) por perto em Flor do Caribe. Depois de sofrer uma síncope, o avô de Alberto (Igor Rickli) voltará do mundo dos mortos para se vingar da “caboclinha”. Ele exigirá que o playboy elimine Samuel (Juca de Oliveira) na novela das seis.

A mãe de Samuca (Vitor Figueiredo) perderá a cabeça ao descobrir que o ancião terá acusado Doralice (Rita Guedes) de roubar um relógio de ouro. Ela abrirá o jogo e confessará que terá pego o objeto de volta, já que o mau-caráter afanou a joia de seu avô Josef (Stephane Dosse) antes de entregá-lo à morte nas mãos dos nazistas.

O bisavô de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) passará mal ao perceber que o joalheiro é o “menino que sobreviveu” da profecia de Safira (Suzana Pires). A cigana prometeu que os crimes do crápula não ficariam impunes, apenas encobertos pelo tempo, até que o pequeno Schneider voltasse a ficar frente a frente com ele.

O piripaque, entretanto, não será suficiente para selar o destino do antagonista de Sérgio Mamberti. Ele acordará em uma cama de hospital com Alberto ao seu lado. “Caramba, que susto você deu na gente. Como você está se sentindo, vô?”, perguntará o herdeiro dos Albuquerque nas cenas que serão exibidas no próximo dia 23.

“Eu estou bem fisicamente, mas por enquanto é bom que eles acreditem que eu estou muito debilitado até que eu possa resolver um problema seríssimo que acabou de me surgir”, explicará o pulha. “Quando o senhor falou comigo por telefone, disse que uma bomba tinha acabado de explodir. A Ester foi a última que falou com o senhor. Foi ela?”, questionará o mauricinho.

Crime e castigo

Dionísio confirmará que a protagonista de Grazi Massafera está ciente dos podres de seu passado e que pode causar um abalo irreparável nos alicerces do Grupo Albuquerque se resolver abrir a boca. “Você nem imagina a peça que o destino me pregou. Uma armadilha que eu nunca pensei que pudesse cair, nem nos meus piores pesadelos”, lamentará o ricaço.

Ele revelará que se infiltrou na resistência ao Terceiro Reich durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) para descobrir o esconderijo de judeus e ciganos. Uma dessas famílias, porém, usava um codinome falso para enganar os nazistas –os Bloom, na verdade, se chamavam Schneider.

“Eram os pais do Samuel? Eu não estou acreditando nisso. O senhor o conhece desde quando ele ainda era criança, escondido em um porão de Amsterdã?”, vai se surpreender o bon vivant de Igor Rickli. “E agora ele pode muito bem entregar o senhor para as autoridades por crimes contra a humanidade”, complementará.

Dionísio, então, encomendará a cabeça do ourives interpretado por Juca de Oliveira para evitar apodrecer em uma prisão. “Por isso, é preciso neutralizá-lo. Calar a boca desse infeliz antes que ele possa acabar comigo e com nosso império. Vamos silenciá-lo definitivamente para sempre”, decidirá o vilão do folhetim de Walther Negrão.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

