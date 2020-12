Diretor da Inter de Milão afirma que Eriksen deve ser negociado em janeiro

O diretor executivo da Inter de Milão, Beppe Marotta, afirmou nesta quarta-feira que o meia Christian Eriksen deverá ser negociado na próxima janela de transferências europeia, prevista para ocorrer em janeiro de 2021.

“O dinamarquês no mercado de transferências? Eu diria que sim, mas não é um castigo, é simplesmente um jogador que teve alguma dificuldade em entrar, digamos que não seja funcional. Mas este é um fato objetivo que não penaliza o que é o seu profissionalismo. É justo dar a possibilidade dele encontrar mais espaço em outro lugar”, disse à Sky Sports Italiana.

Após vestir a camisa do Tottenham, o meio-campista de 28 anos chegou à Inter no início deste ano, com altas expectativas, porém nunca conseguiu se firmar. Ao todo, ele realizou apenas 37 partidas, sendo 16 como titular. Nestes compromissos, ele marcou quatro gols e deu três assistências.

Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e o próprio Tottenham aprecem entre os interessados na contratação de Eriksen.