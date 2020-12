Diretor de marketing do Corinthians não descarta Neo Química Arena “vestida de preto”

Desde que o Corinthians acertou o naming rights para o seu estádio, uma grande movimento entre os torcedores do clube surgiu nas redes sociais. Eles sugerem que a Neo Química Arena passe a ter os seus assentos pintados de preto, ao passo que no momento são brancos. Nesta quinta-feira, o novo diretor de marketing do Timão, José Colagrossi, pronunciou-se sobre o assunto em seu Twitter.

Sobre Neo Química Arena pic.twitter.com/kAzcY69zZl — José Colagrossi (@JColagrossiNeto) December 24, 2020

O executivo da gestão de Duílio Monteiro Alves deixou claro que gosta da ideia e levará a discussão adiante. No entanto, Colagrossi lembrou que é necessário investigar o impacto na temperatura interna do estádio. Além disso, a patrocinadora que detém os direitos do naming rights também precisa ser consultada.

2020 foi o ano de pior aproveitamento do Corinthians na Arena desde sua inauguração, em 2014. Durante a temporada, o time disputou 24 partidas em seu estádio, com 11 vitórias, oito empates e cinco derrotas, conquistando 56,9% dos pontos.