Diretor do Independiente ainda espera Vasco, mas revela propostas maiores de Palmeiras e Grêmio por Benítez

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e em situasção política e econômica bastante conturbada, o Vasco pode ver um de seus principais atletas dar adeus nos próximos dias.

Trata-se do meia Martín Benítez, emprestado pelo Independiente, da Argentina, ao clube, até o dia 31 de dezembro de 2020.

O ESPN.com.br conversou com Jorge Damiani, diretor esportivo do Independiente, que revelou que o clube foi procurado por Palmeiras e Grêmio e que a oferta de compra dos dois clubes brasileiros são superiores à do Vasco.

O interesse dos paulistas e gaúchos foi noticiado primeiramente por Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN.

Ainda de acordo com o diretor argentino, o Grêmio é quem tem sido mais incisivo na busca por Benítez e feito mais contatos ao Independiente.

Ainda de acordo com Damiani, o valor mínimo para que exista uma negociação é de 4 milhões de dólares, algo em torno de R$ 25 milhões, por 60% dos direitos econômicos do atleta.

No entanto, o clube detentor do meia só discutirá com as demais equipes caso o Vasco não apresente uma proposta derradeira até o dia 15 de dezembro, tempo estipulado em contrato para a aquisição em definitivo do atleta.

O ESPN.com.br consultou também Romildo Bolzan Jr., presidente do Grêmio, que negou que o clube tenha procurado o Independiente e que Martín Benítez não é um nome que interesse à equipe para o futuro.

No entanto, a reportagem apurou nas últimas semanas que o Grêmio pensa sim na chegada de mais um meio-campista de armação para o time de Renato Portaluppi.

No último dia 5 de dezembro, em entrevista ao portal Globoesporte.com. Damiani revelou que Benítez tem também ofertas da Europa e não se mostrou muito animado por uma negociação em definitivo com o Vasco.

“A gente espera até o fim de semana. Se não chegar nenhuma proposta do Vasco, e não houve nenhuma até então, o Independiente já começa a negociar com outros clubes interessados. Há clube da MLS, da Turquia e outro grande do Brasil. O Vasco tem a opção de compra, mas não responde e está perdendo a opção”, disse o dirigente.

“Estão chegando propostas melhores por Martín Benítez, estamos escutando. Vasco tem prioridade até os próximos dias, mas não se decide. Por empréstimo ele não continua. Vasco não decide, está complicado, e nós não queremos atrapalhar a carreira do menino porque há outras propostas melhores economicamente para o jogador e para o Independiente. […] Para mim, o Vasco não tem intenção de comprá-lo. Por mais que tenha chegado a mim por meio do representante dele que existe a intenção de comprá-lo por intermédio de uma pessoa, não chegaram respostas. Lamentavelmente não sei qual a situação financeira do clube, então estamos vendo outras opções”, finalizou o dirigente.