Dirigente do Botafogo se irrita e nega ida de Gatito para o Flamengo

O Botafogo se prepara para o clássico contra o Flamengo, neste sábado, no Nilton Santos. Os Alvinegros precisam de um bom resultado para iniciarem uma reação para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Nesta semana, torcedores Rubro-Negros pediram a contratação do goleiro Gatito Fernández para substituir uma possível saída de Diego Alves. A repercussão não agradou o vice-presidente eleito, Vinícius Assumpção.

“Sempre na semana do jogo contra eles tem alguma notícia para tentar tumultuar o ambiente interno. Não caiam nesta! Estive ontem com o Gatito e está focado na sua recuperação, na volta e no Botafogo. Vamos juntos!”, escreveu nas redes sociais.

Gatito se recupera de um edema ósseo no joelho. O goleiro está próximo do retorno, mas será desfalque contra o Flamengo.

O paraguaio tem contrato com o Botafogo até o final de 2021. Com isso, Gatito pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do meio do próximo ano.