Dirigente do Independiente pressiona Vasco e revela oferta de ‘outro grande’ do Brasil por Benítez

O Independiente entende que o Vasco está vivendo o último mês sob o comando do presidente Alexandre Campello, mas cobrou uma resposta do clube sobre Martín Benítez. Já descartou renovar o empréstimo e admite ter proposta até de um grande do Brasil pelo meia.

A equipe vascaína tem prioridade até 15 de dezembro para fazer uma proposta de compra definitiva pelo camisa 10, mas, caso não consiga ou não atenda o desejo do time argentino, Benítez poderá ter outro destino.

“A gente espera até o fim de semana. Se não chegar nenhuma proposta do Vasco, e não houve nenhuma até então, o Independiente já começa a negociar com outros clubes interessados. Há clube da MLS, da Turquia e outro grande do Brasil. O Vasco tem a opção de compra, mas não responde e está perdendo a opção”, disse Jorge Damiani, diretor do Independiente, ao “GloboEsporte.com”.

A expectativa do clube argentino vender 60% dos direitos econômicos de Benítez por 4 milhões de dólares (hoje, R$ 20 milhões). O valor é pesado para os cofres do Vasco, mesmo que o Independiente aceite parcelar em três vezes ao longo da temporada 2021.

Campello, que perdeu a reeleição e vive seu último mês na presidência do Vasco, disse para a reportagem que fatores políticos atrapalham a negociação com o Independiente.

“Com o fato de não termos ganhado a eleição e a indefinição política, nenhum parceiro quer fazer negócio. Não há dinheiro para fazer a compra, não é prudente que a gente assuma compromisso sem estar na direção. A ideia era fazer parcerias, mas, diante disso, os parceiros não se mostram confortáveis”, disse o atual presidente.

Campello até cogita conseguir negociar uma prorrogação do empréstimo atual até o fim do Campeonato Brasileiror de convencimento para isso acontecer. De repente ele não fecha com a gente, mas também não recebe nenhuma proposta. Vai ficar parado até fevereiro? A vontade dele é permanecer aqui e temos a informação de que não quer voltar para o Independiente”, disse Campello.

“Estão chegando propostas melhores por Martín Benítez, estamos escutando. Vasco tem prioridade até os próximos dias, mas não se decide. Por empréstimo ele não continua. Vasco não decide, está complicado, e nós não queremos atrapalhar a carreira do menino porque há outras propostas melhores economicamente para o jogador e para o Independiente. […] Para mim, o Vasco não tem intenção de comprá-lo. Por mais que tenha chegado a mim por meio do representante dele que existe a intenção de comprá-lo por intermédio de uma pessoa, não chegaram respostas. Lamentavelmente não sei qual a situação financeira do clube, então estamos vendo outras opções”, disse Damiani, sem dar qualquer esperança para Benítez e para o Vasco.