Disco Elysium rodará a 60 fps e resolução 4k no PS5

As aguardadas versões para PlayStation 4 e PS5 do hit indie Disco Elysium finalmente tiveram a sua data de lançamento revelada ontem durante a transmissão do The Game Awards! Disco Elysium: The Final Cut será lançado em março de 2021, e já temos um trailer novinho em folha:

A desenvolvedora ZA/UM confirmou que o RPG vai rodar a 60 fps estáveis e resolução de 4K no novo console da Sony. Segundo o roteirista Chris Priestman, teremos mais de 150.000 palavras inéditas incluídas na nova edição, com direito a mais áreas para explorar, missões para completar e personagens para conhecer.

Aliás, todos os personagens ganharão falas ao invés de se limitar aos velhoes balões de texto, e o melhor de tudo: o português brasileiro está entre os novos idiomas que serão incluídos na localização das versões para consoles!

Você está empolgado para revisitar um dos jogos indie mais aclamados do ano passado? Conte para a gente nos comentários abaixo!



Fonte: Tecmundo