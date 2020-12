Disney acaba com canais Fox no Brasil para valorizar marca própria · .

A Disney bateu o martelo e acabará com os canais da marca Fox em fevereiro do ano que vem. A partir desta data, eles passarão a se chamar Star –um aquecimento para o streaming Star+, previsto para junho. A mudança só não afetará os dois Fox Sports, que precisam ser mantidos do jeito que estão até 31 de dezembro de 2021, e o FX, que preservará seu nome.

A transformação da marca foi anunciada em comunicado à imprensa nesta quinta (17). Segundo a empresa, o Fox Channel se chamará Star Channel, o Fox Life virará Star Life, e os dois Fox Premium passarão a ter o nome Star Hits.

Ao contrário dos canais que levam Disney na marca, como o Disney Channel e o Disney XD, tudo com o nome Star será voltado para um público mais adulto, definido pela empresa como homens e mulheres de 18 a 49 anos.

“Desta forma, Star dará continuidade ao legado de sucesso da Fox, já consolidado por muitos anos, e também adicionará outras inovações relevantes. The Walt Disney Company Latin America, portanto, confirma sua missão de atingir todos os segmentos e públicos com conteúdo relevante em toda a gama de entretenimento audiovisual”, comentou Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company Latin America, em nota oficial.

Apesar da mudança de nome, séries de sucesso como Os Simpsons, The Walking Dead e This Is Us, produções dos canais Fox, continuarão na programação do Star.

Streaming para adultos

Depois dos canais, a Disney preparará o terreno para a chegada do Star+, seu serviço de streaming voltado a este público mais adulto. Além de filmes e séries, a novidade entrará em uma seara ainda ignorada pelos concorrentes: os esportes ao vivo.

O novo app será exclusivo para o mercado latino. Nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa e outros mercados, a marca Star será integrada na plataforma do Disney+ e será acessível como a sexta opção do serviço, ao lado de Marvel e Star Wars, por exemplo.

Na parte de esportes, o jornalístico Sportscenter poderá ser acompanhado através da plataforma, assim como conteúdos voltados para futebol. Partidas dos maiores campeonatos de tênis poderão ser assistidas ao vivo.