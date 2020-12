Disney demite executivos do Fox Sports e acelera reformulação no Brasil · .

Em mais um passo para a extinção da marca Fox Sports no Brasil, a Disney demitiu três executivos na manhã desta segunda-feira (30). O nome mais conhecido da lista é o do jornalista Marcio Moron, que trabalhou na criação do canal no país e atualmente ocupava o cargo de vice-presidente de Produção. Ele havia assumido o comando após a saída de Eduardo Zebini, em março.

Paula Young, diretora artística, e Luis Santos, vice-presidente de Engenharia, também não fazem mais parte do time de colaboradores da empresa. A informação foi antecipada pelo colunista Flavio Ricco, do R7, e confirmada pelo . com a assessoria da Disney.

Em nota, a gigante de comunicação explicou que o momento é de reformulação. “Nosso pilar de esportes está passando por um processo de transformação para oferecer um conteúdo ainda mais variado e qualificado para a audiência do Brasil”, diz.

“A reformulação faz parte do planejamento da companhia que seguirá investindo em sua programação esportiva, contando com um extenso portfólio de direitos, além de uma equipe de jornalismo referência junto aos fãs de esportes”, defende a Disney.

Após autorizar a fusão da ESPN com o Fox Sports, em maio, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) impôs como condição para a Disney, dona dos dois canais, manter na grade ao menos o Fox Sports 1, com o padrão atual de qualidade, incluindo programas ao vivo e a transmissão dos jogos da Copa Libertadores da América, até 1º de janeiro de 2022.

Depois dessa data, a marca Fox Sports deixará de existir no Brasil ou poderá ser comprada por qualquer outro grupo ou investidor que se interesse. Porém, todos os direitos de transmissão e a estrutura, como a sede no Rio de Janeiro, os equipamentos e os profissionais, ficam com a Disney.

Nos últimos seis meses, a empresa do Mickey passou a compartilhar os direitos entre os dois canais e fazer intercâmbio de profissionais, como narradores, apresentadores e comentaristas. Também tem promovido mudanças nos contratos e no alto comando. Internamente, os profissionais do Fox Sports vivem em clima de incerteza.

Agora, sem os principais executivos, a empresa dará um novo passo na reformulação, com a equipe que chefia a ESPN Brasil sendo a responsável direta pelas decisões da outra marca do grupo –Rubens Pozzi (chefe de Redação da ESPN) e João Simões (chefe de Produção) assumirão a nova função.