Disney nos cinemas: confira como ficam os próximos lançamentos

A Disney aproveitou o seu Investor Day 2020 para falar sobre o futuro das produções e como a pandemia afetará a distribuição, tanto nos cinemas, como no seu streaming. O evento já estava programado para acontecer na última quinta-feira (10), mas acabou coincidindo de ser uma semana após o anúncio da Warner Bros. de lançar simultaneamente suas produções nos dois formatos. Com isso, a expectativa para o que os produtores da Disney tinham para anunciar era alta.

Começando com Raya e o Último Dragão, a nova animação do estúdio seguirá o mesmo formato adotado pela Warner, com lançamento nos cinemas e no Disney+ no dia 5 de março de 2021. A diferença é que quem optar por ver o longa em casa, precisará alugá-lo por US$ 30. Até o momento a Disney não comentou sobre o valor cobrado em outros mercados, como o Brasil.

Elenco de ‘Raya e o Último Dragão’ conta com Awkwafina e Kelly Marie Tran.Fonte: IMDb/Reprodução

Na sequência foi a vez de atualizações sobre os live actions de Pinóquio e Peter Pan. O primeiro, que contará com Robert Zemeckis (da trilogia De Volta para o Futuro) na direção, teve o ator Tom Hanks confirmado como Geppetto. Já o segundo terá Yara Shahidi como Sininho e Jude Law como Capitão Gancho. O filme será dirigido por David Lowery (Sombras da Vida) e chegará exclusivamente no Disney+, assim como Pinóquio.

Abracadabra, o clássico estrelado por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, ganhará uma sequência, também exclusiva para o Disney+. Rumores sobre este novo filme estão sendo levantados há algum tempo, com Midler tendo relatado que recebeu uma primeira versão do roteiro no início deste ano. Adam Shankman (Do que os Homens Gostam) assumirá a direção desta sequência.

Amy Adams também estará de volta para a sequência de Encantada. Não foram revelados muitos detalhes sobre o projeto, exceto pelo retorno da atriz no papel de Giselle e que o filme chegará para o catálogo do Disney+. Não houve comentários sobre um possível lançamento nos cinemas. O longa deverá se chamar Desencantada e pode ter Shankman como diretor também.

Amy Adams irá reprisar seu papel como Giselle, na sequência de ‘Encantada’.Fonte: IMDb/Reprodução

Quem também está de volta é Whoopi Goldberg, no seu icônico papel de Deloris em Mudança de Hábito. O filme está em fase inicial de desenvolvimento, e será produzido pelo roteirista de Um Funeral em Família, Tyler Perry. Não há mais detalhes sobre a trama, nem sobre quem mais irá retornar para o terceiro título da franquia. O filme está previsto para estrear exclusivamente no Disney+.

Finalmente, Jungle Cruise, filme baseado em uma atração dos parques da Disney e protagonizado por Dwayne Johnson e Emily Blunt, será lançado nos cinemas. O filme estava previsto para o dia 21 de julho, mas foi adiado, sem uma data oficial até o momento. Não houve menção de um lançamento simultâneo no Disney+. Esta é a mesma situação de Cruella, filme baseado na vilã de 101 Dálmatas, com Emma Stone no papel principal.