Disney+ promete 20 séries nos universos da Marvel e de Star Wars · .

O Disney+ anunciou que lançará, ao longo dos próximos anos, 20 novas séries nos universos da Marvel e de Star Wars. Com dez produções para cada franquia, o serviço comprova que vai ser um páreo duro na guerra entre os streamings para combater a líder Netflix. O estúdio do Mickey confirmou as novidades durante apresentação para seus investidores.

De acordo com a plataforma, 15 novas produções, entre filmes, séries live-action e animações com o selo Disney e Pixar, também estão programados para estrear nos próximos anos.

“Com essas produções originais no Disney+, junto aos os lançamentos nos cinemas, nós adicionaremos conteúdos novos toda semana”, revelou Kareem Daniel, diretor de Media e Entretenimento da Walt Disney Company.

Entre as novas produções, que não tiveram mais detalhes revelados, devem estar as séries sobre Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi, ambas do universo de Star Wars.