Disney renova contrato com Felippe Facincani e decide não renovar com repórter

Em dia bastante movimentado sobre o futuro dos funcionários da Disney que estão com contrato perto do fim. Depois de bater o martelo sobre 10 funcionários, a empresa se decidiu por mais dois nomes. Conforme apurado pelo LANCE!, o comentarista Felippe Facincani renovou seu vínculo para continuar nos canais ESPN e Fox Sports.

Um dos principais comentaristas da Fox Sports, Felippe Facincani é integrante do programa “Fox Sports Rádio” e um dos nomes mais prestigiados internamente da emissora. Fontes relataram ao LANCE! que Facincani deve oficializar a extensão de seu vínculo nos próximos dias.

Além de Facincani, mais quatro nomes, informados anteriormente, também irão renovar seus vínculos para permanecer na casa. São eles o apresentador William Tavares, o narrador Fernando Nardini, o comentarista Vinicius Niccoleti e o repórter Gustavo Berton.

DE SAÍDA

Quem teve seu futuro definido também foi o repórter Flávio Amendola, que se juntou a seis repórteres do Fox Sports e não terá seu vínculo renovado. Além dele, Diego Bertozzi, André Cavalcante, Bruna Carvalho, Álvaro Loureiro, Flávio Winick e Fernando Caetano também receberam a informação de que não terão seus contratos extendidos.

Procurada pelo LANCE!, a Disney emitiu um comunicado exclusivo e afirmou que passa por um processo de transformação interno, e a reformulação de seu quadro de funcionários faz parte do planejamento.

– Nosso pilar de esportes está passando por um processo de transformação para oferecer um conteúdo ainda mais variado e qualificado para a audiência do Brasil. A reformulação faz parte do planejamento da Companhia que seguirá investindo em sua programação esportiva, contando com um extenso portfólio de direitos, além de uma equipe de jornalismo referência junto aos fãs de esportes – diz a nota.

O Fox Sports também sofreu mudanças nos últimos dias em seu alto escalão, segundo publicado pelo “UOL” e confirmado pelo LANCE!. A unificação com a ESPN segue a todo vapor, algo que foi visível nos últimos meses com mudanças realizadas pela Disney com a intenção de mostrar que os canais, um dia rivais, hoje são “irmãos”.

Desde que a fusão foi sancionada pelo Cade, a Disney foi obrigada a manter a Fox Sports em pleno funcionamento até o dia 31 de dezembro de 2021. Depois dessa data, a empresa pode devolver a marca aos seus antigos donos ou então negociá-la com outros interessados.

*Estagiário, sob supervisão de Tadeu Rocha.